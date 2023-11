YouTube szykuje eksperyment: nowy, dziwny przycisk

YouTube ma w zanadrzu kolejny eksperyment, który może zmienić sposób korzystania z aplikacji.

YouTube testuje nowy, tajemniczy przycisk, który ma „magicznie” zabrać użytkowników do losowych filmów, przygotowanych specjalnie dla nich. Nie wiadomo dokładnie, na jakiej podstawie proponowane są krótkie formy filmowe z listy. Nie ma też na razie informacji o tym, jaki jest cel eksperymentu.

Losowe filmy na wyciągnięcie palca

Chyba każdy, kto przynajmniej na chwilkę uruchomił TikToka, zauważy tu pewne podobieństwo. Jeden przycisk w aplikacji YouTube ma uruchomić odtwarzanie losowych filmów, podsuwanych na podstawie gustu użytkownika. Nieduży przycisk na dole ekranu robi mniej-więcej to samo, co widok „proponowanych” w aplikacji TikTok. Z informacji od osób, które ten przycisk zobaczyły, wynika, że chodzi tu raczej o proponowanie shortów, niż długich produkcji.

Czy to próba przyciągnięcia młodszego pokolenia na platformę? Trudno powiedzieć. Na pewno jest to niezły sposób na znalezienie czegoś do oglądania, gdy trzeba zabić czas, a nie ma już nic ciekawego na klasycznej liście sugestii do oglądania. Pewnie można też z powodzeniem słuchać „jednym uchem” proponowanych filmów, aż uwagę przyciągnie coś naprawdę interesującego.

Ciekawe jak YouTube połączy taką listę sugerowanych filmów z nieograniczonymi zapasami materiałów reklamowych, które ma do dyspozycji. Na razie przycisk widziało tylko niewielkie grono użytkowników, a sam YouTube nawet nie potwierdza jego istnienia. Pozostaje poczekać. Może zniknie tak szybko, jak się pojawił.

