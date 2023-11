Blokujesz? Nie oglądasz! YouTube zamęczy nas reklamami

Męczą Cię reklamy na YouTubie? No to się przyzwyczaj, bo lepiej nie bęzie.

YouTube jest ostatnio nie do wytrzymania. Z jednej strony bombarduje nas długimi reklamami, których nie da się pominąć. Z drugiej, gdy tylko włączysz rozszerzenie blokujące reklamy, odetnie Cię od filmu i zacznie namawiać na YouTube Premium. Do tego trzeba dodać, że właśnie skasowany został najtańszy abonament YouTube Premium Lite, dostępny w niektórych krajach Europy. Nie da się nie zauważyć, że YouTube rzucił się na nasze pieniądze jak Reksio na szynkę.

YouTube wytoczył ciężkie działa na pole walki z blokowaniem reklam. Amerykańskie media cytują wypowiedź osoby reprezentującej platformę, która nie pozostawia cienia nadziei:

Używanie blokerów reklam jest niezgodne z warunkami korzystania z YouTube’a. Uruchomiliśmy globalny mechanizm, by przekonać użytkowników z takimi rozszerzeniami do zezwolenia na reklamy na YouTubie albo do wypróbowania płatnego YouTube Premium, który reklam nie wyświetla. Reklamy pozwalają wspierać zróżnicowany ekosystem twórców z całego świata i daje dostęp do treści miliardom osób.