YouTube szykuje fikołka. Ta zmiana Ci się nie spodoba

YouTube musi zarabiać i to nie tylko na siebie, ale także na publikujących na platformie twórców. Obecność reklam jest w związku z tym przykrą rzeczywistością, z którą wszyscy zdążyliśmy się pogodzić. W końcu w najgorszym przypadku zawsze można kliknąć przycisk "Pomiń reklamy", prawda?

No i tu jest haczyk, bo władze serwisu bardzo nie lubią, kiedy na ten przycisk klikają. Mają zresztą plan, żeby nam to w niedalekiej przyszłości utrudnić.

Już niebawem przycisk pomijania reklam może przejść metamorfozę. YouTube testuje nową wersję swojego odtwarzacza, w której będzie on dużo mniejszy. Jakby tego było mało, zwiększona zostanie też jego przeźroczystość. W efekcie w swoim nowym wcieleniu przycisk dużo trudniej zauważyć, szczególnie na niejednolitym tle.

Spotted this really small "Skip ads" button, seems like Google is testing this new button.



It has a new format and is way smaller than the normal "skip" box.



If this gets rolled out, it will affect the view rate and the spend of the campaigns.#ppcchat #youtube #ppc #googleads pic.twitter.com/QFZKOr4DvE