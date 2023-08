Blokujesz reklamy? YouTube da ci w kość

YouTube coraz agresywniej walczy z blokowaniem reklam i zamierza nakłaniać użytkowników do kupowania wersji Premium serwisu.

YouTube robi, co tylko się da, aby zablokować możliwość blokowania reklam lub nakłonić jak najwięcej osób do kupowania pakietu Premium, w którym reklam w ogóle nie ma. Użytkownicy Reddita donoszą o nowy, irytującym komunikacie, który zaczął im się pojawiać.

YouTube walczy z blokowaniem reklam

Nowy komunikat pojawia się w formie baneru. Ten informuje, że na YouTubie nie jest dozwolone korzystanie z rozszerzeń do blokowania reklam. Jednocześnie komunikat informuje o korzyściach płynących z wykupienia pakietu Premium, z czego najważniejszą jest właśnie brak reklam. Co gorsze, w prawym górnym rogu znajduje się licznik czasu. Potrzeba od 30 do 60 sekund, aby baner zniknął z ekranu.

fot. Reddit

Na razie baner pojawił się ograniczonej liczbie użytkowników, więc prawdopodobnie są to jakiegoś rodzaju testy. Od ich przyjęcia zależy, czy komunikat na stałe trafi na YouTube'a, ale podejrzewam, że jest to nieuniknione. YouTube zaczyna bardzo agresywnie walczyć z blokowaniem reklam i to kolejna odsłona tej walki.

Już w czerwcu pojawiły się informacje, że osoby blokujące reklamy na YouTubie będą miały ograniczoną liczbę filmów do obejrzenia. W takim wypadku zobaczymy tylko 3 materiały, po których player zostanie wyłączony, a zamiast niego pojawi się komunikat o konieczności wyłączenia blokowania reklam.

