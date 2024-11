Yanosik: Aktualne mapy to podstawa bezpiecznej jazdy

Obecnie większość kierowców korzysta z aplikacji nawigacyjnych, często pokładając w nich całkowite zaufanie. Niestety, nie wszystkie aplikacje dbają o regularną aktualizację map, co może prowadzić do poważnych konsekwencji – od zbędnych korków po niebezpieczne sytuacje na drodze. Yanosik chwali się, że priorytetowo traktuje aktualizację map oraz reaguje na zgłoszenia użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dlaczego aktualne mapy są tak ważne?

Nieaktualne mapy w nawigacji mogą wprowadzać kierowców w błąd, prowadząc do:

korków i utrudnień – brak informacji o remontach, objazdach czy zmianach w organizacji ruchu skutkuje wydłużonym czasem podróży i frustracją kierowców,

– brak informacji o remontach, objazdach czy zmianach w organizacji ruchu skutkuje wydłużonym czasem podróży i frustracją kierowców, niebezpiecznych sytuacji – brak aktualnych danych o ograniczeniach prędkości, fotoradarach czy odcinkowych pomiarach prędkości zwiększa ryzyko wypadków.

Yanosik dba o aktualność map

Zespół Yanosika dokłada wszelkich starań, aby mapy w aplikacji były zawsze aktualne. Dedykowany dział codziennie analizuje dziesiątki artykułów, wiadomości od użytkowników i media społecznościowe, aby na bieżąco śledzić zmiany w organizacji ruchu. Dodatkowo, regularnie aktualizowana jest baza fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i ograniczeń prędkości.

Yanosik zachęca użytkowników do zgłaszania zmian na mapie. Zgłoszenia te są traktowane priorytetowo i weryfikowane przez zespół, dzięki czemu mapa jest aktualizowana na bieżąco. To właśnie wiedza lokalna kierowców pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu drogowym.

Yanosik Traffic – informacje w czasie rzeczywistym

Yanosik oferuje również moduł Yanosik Traffic, który dostarcza kierowcom informacje o aktualnych i planowanych utrudnieniach na trasie. Dane pochodzą między innymi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządów dróg. Dzięki temu kierowcy są informowani o robotach drogowych, wypadkach, korkach i innych zagrożeniach.

Bezpieczna podróż z Yanosikiem

Yanosik to nie tylko nawigacja, ale również narzędzie do bezpiecznego planowania podróży. Dzięki aktualnym mapom, informacjom o utrudnieniach i zaangażowaniu społeczności kierowców, Yanosik pomaga dotrzeć do celu szybko i bezpiecznie.

Zobacz: Yanosik ma nową funkcję. Skorzystają wszyscy, ale jest warunek

Zobacz: Yanosik stawia na ludzki głos. Kierowcy wybierają Juszkiewicza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik