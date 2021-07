MIUI 13: są nowe zrzuty. Xiaomi dobrze podpatruje u konkurencji

Xiaomi pracuje nad kolejną wersją swojej nakładki dla Androida. MIUI 13 ma zostać udostępnione już niedługo, w Chinach mówi się o sierpniu 2021. Nie brak też przecieków z informacjami o oprogramowaniu.

Co przyniesie MIUI 13 na telefony Xiaomi? Będzie sporo zmian, które wpłyną pozytywnie na komfort korzystania z telefonów i estetykę całości. Doniesienia z Chin wymieniają między innymi Natural Touch 2.0. Prawdopodobnie oznacza to, że by poprawić „odpowiedź” telefonu na dotyk, będzie wykorzystana także haptyka. Możemy więc spodziewać się delikatnych wibracji przy dotykaniu różnych elementów interfejsu MIUI 13.

Mówi się także o Gesture Turbo 2.0, ale nie ma jasnych informacji o tym, co miałby zapewniać ten system. Źródło mówi, że to zestaw ulepszonych animacji dla gestów, ale czy tak rzeczywiście będzie? Trudno spekulować na podstawie jednego zrzutu ekranu.

Przecieki pokazują też gesty do obsługi „małych okien”. Nie wiemy niestety, jak takie okienko miałoby wyglądać, ale możemy się domyślać. MIUI 13 ułatwi multitasking i umożliwi uruchamianie niektórych apek jako pływające okienka. Widzieliśmy już takie rozwiązania u konkurencji, od serii Galaxy Note po smartfony Honor. Wszystko zależy od konkretnej implementacji i wyboru aplikacji, które mogą tak działać. Warto dodać, że Android obsługuje takie pływające okienka natywnie od wersji 11, ale jakoś autorzy nakładek po nie nie sięgali.

Zobacz: Masz smartfon Xiaomi? Sprawdź czy dostaniesz aktualizację do MIUI 13

Xiaomi zaproponuje dwa sposoby nawigacji z małymi oknami. Będzie można skorzystać z „bąbelkowego” menu, wysuwanego z rogu ekranu oraz z paska bocznego. To drugie rozwiązanie wygląda znajomo, ale to dobrze – to znaczy, że się sprawdziło.

Na koniec możemy przyjrzeć się jeszcze ekranowi sterowania. Nie wiem, czy to nowa moda w Chinach, ale do złudzenia przypomina on analogiczny ekran iPhone'ów. Na liście skrótów widać między innymi przycisk „FPS”, być może służący do sterowania częstotliwością odświeżania ekranu. Ponadto jest tu na widoku monitor pobierania danych i opcje łączności. Regulacja jasności ekranu została przeniesiona na sam dół. Ze starszych informacji wiemy, że będzie można elementy tego ekranu swobodnie przemieszczać i zmieniać ich rozmiar, zupełnie jak widżetów na ekranie domowym.

Na zrzutach ekranu nie widać jeszcze jednej rzeczy – rozszerzania RAM-u. Xiaomi również pozwoli wykorzystać część przestrzeni dyskowej, by zapewnić więcej miejsca, zachowującego się jak RAM (w zasadzie już pozwala na niektórych modelach z MIUI 12.5). Na PC koncepcja jest znana od dziesięcioleci pod takimi nazwami jak plik wymiany czy partycja Swap z własnym formatem, ale na telefonach to wciąż novum.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., Weibo (za MySmartPrice)

Źródło tekstu: MySmartPrice