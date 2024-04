WhatsApp szykuje ważne zmiany. Skorzystasz na Androidzie

WhatsApp zyska niebawem możliwość oznaczania czatów jako „ulubione”, by można było łatwiej je znaleźć na liście rozmów w aplikacji. Filtr powinien znacznie poprawić wygodę używania aplikacji, gdy zajdzie potrzeba żonglowania wieloma rozmowami. Ponadto w ustawieniach aplikacji znajdzie się sekcja poświęcona ulubionym kontaktom.

Ulubione rozmowy i kontakty

Możliwość dodawania czatów do ulubionych pojawiła się najpierw w wersji przeglądarkowej komunikatora u niektórych testerów. Są jednak przesłanki mówiące, że niebawem trafi tez na Androida. Nieliczni użytkownicy zobaczyli filtr „ulubione” na liście czatów w aplikacji na swoich smartfonach.

Specjaliści z WABetaInfo znaleźli filtr w wersji WhatsApp Beta 2.4.9.33 dla Androida. Jest to jednak funkcja włączana po stronie serwera, więc nie każdy tester może już z niej skorzystać. Niemniej to niezbity dowód na to, że filtr jest w przygotowaniu. Ulubione rozmowy znajdą się obok grup i nieprzeczytanych.

Kontakty również będzie można dodawać do ulubionych, by zawsze mieć je pod ręką. Wcześniej testerzy WhatsAppa mogli zobaczyć kartę ustawień, poświęconą oznaczaniu kontaktów jako ulubione i układaniu ich we własnym porządku. System ulubionych będzie więc kompletny.

Ponadto pod koniec kwietnia dowiedzieliśmy się także o planach wprowadzenia własnego dialera do aplikacji WhatsApp dla Androida. To oznacza, że będzie można wybrać numer do połączenia bezpośrednio w aplikacji i bez wcześniejszego dodawania numeru telefonu do kontaktów. Dzwonienie pod podyktowany numer będzie więc znacznie łatwiejsze.