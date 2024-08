WhatsApp z nowością. Skopiował ją od konkurencji

WhatsApp w jednej z ostatnich wersji beta swojej aplikacji wprowadził drobną zmianę, która powinna przypaść do gustu wielu użytkownikom komunikatora.

WhatsApp mocno eksperymentuje z mniejszymi i większymi nowościami. Te zazwyczaj są testowane w wersji beta aplikacji. Nie inaczej jest tym razem. Zmiana może nie jest wielka. Można wręcz określić ją mianem kosmetycznej, ale może spodobać się wielu użytkownikom komunikatora.

WhatsApp zmienia kolorki

WhatsApp testuje nowość, która pozwoli użytkownikom wybrać ulubiony, domyślny motyw czatu. Funkcja na razie jest w fazie rozwoju i ma trafić do aplikacji w przyszłej aktualizacji. Nie jest też dostępny podgląd szykowanych motywów, ale powinno być ich co najmniej kilka do wyboru. Warto wiedzieć, że będą one zmieniać wygląd tylko po naszej stronie. Inne osoby będą mogły ustawiać własne motywy.

Co ważne, funkcja będzie zmieniać domyślny motyw czatu, więc będzie wpływać na wygląd wszystkich rozmów. Na tej podstawie możemy domniemywać, że w przyszłości WhatsApp pozwoli też na wybranie osobnego motywu do każdego czatu z osobna. Motyw zmienia zarówno kolor tzw. bąbelków z wypowiedziami osób, jak i tapetę, która znajduje się w tle rozmowy.

Nowość na razie pojawiła się w WhatsApp beta for Android 2.24.17.19, chociaż nie da się jeszcze wybrać żadnego motywu.

Zobacz: WhatsApp z nowością. Tylko, nie mów znajomym, bo ci nie dadzą spokoju

Zobacz: Pilnie zaktualizuj mObywatel. Na szali twoje bezpieczeństwo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo