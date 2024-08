WhatsApp z nowością. Tylko, nie mów znajomym, bo ci nie dadzą spokoju

Już wkrótce użytkownicy komunikatora WhatsApp dostaną nową funkcję związaną z multimediami, ale nie każdemu się ona spodoba.

WhatsApp stale się rozwija i takie są fakty, choć nie da się ukryć, że nie wszystkie nowe funkcje mogą uchodzić za bezdyskusyjnie przydatne. Wiele jest zwyczajnych bajerów, które, na nieszczęście pragmatyków, zaburzają sterylną strukturę komunikatora. Oto nadchodzi kolejny z nich.

Jak ogłoszono, w ciągu kilku najbliższych tygodni WhatsApp doczeka się integracji z Giphy, czyli z platformą do udostępniania animowanych plików GIF. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wyszukiwać, a następnie wzajemnie przesyłać sobie ruchome grafiki bezpośrednio w oknie rozmowy, bez konieczności uprzedniego skopiowania ich czy zapisania w pamięci telefonu.

Ludzie uwielbiają używać naklejek, aby wyrażać siebie i dodawać osobowości i zabawy do swoich czatów. Czasami naklejka może przekazać emocje i nastroje lepiej niż słowa, a dziś dodajemy nowe sposoby na personalizację i cieszenie się naklejkami

– czytamy w oficjalnym komunikacie.

Bo tak, Giphy nie jest jedyną nowością. Druga to dodanie generatora naklejek do wersji dla systemu Android, ale akurat Polski to nie dotyczy. Dotychczas rzeczone rozwiązanie było dostępne jedynie w USA, a wśród przyszłych regionów wymieniono jedynie Amerykę Łacińską i Indonezję.

Kwestią otwartą pozostaje ocena zachodzących zmian. Są na pewno tacy, którym wodotryski się spodobają, ale trudno nie ulec wrażeniu, że WhatsApp niniejszym ułatwia też życie wszystkim natrętom i spamerom. Każdy, kto ma znajomego zaśmiecającego okno rozmowy setkami emotek i innych grafik, zapewne doskonale wie, o co chodzi,

