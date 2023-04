WhatsApp długo nie chciał tej funkcji. W końcu uległ

Wygląda na to, że już niebawem użytkownicy WhatsAppa otrzymają możliwość podłączenia do swych kont drugiego telefonu.

WhatsApp rozwija się naprawdę dynamicznie, ale właściwie od zawsze brakowało mu jednej, zasadniczej funkcji. Chodzi o możliwość podłączenia do konta drugiego smartfonu.

Oczywiście, posiadając dwa telefony, można mieć dwa konta na WhatsAppie, wymaga to jednak dwóch numerów. Można też pisać z innego niż domyślne urządzenia, ale akurat nie z telefonu, tylko peceta bądź tabletu. Na szczęście po wielu latach oczekiwania to się zmieni.

To samo konto WhatsApp na dwóch smartfonach

Wyczekiwana funkcja pojawia się w aktualizacji beta dla Androida, oznaczonej numerem 2.23.8.2 – raportuje serwis WABetaInfo. W dodatku od razu pozwala sparować konto z nie jednym czy dwoma, lecz aż czterema smartfonami.

Z technicznego punktu widzenia, działa to dokładnie tak, jak łączenie sesji w przeglądarce czy na tablecie. Mianowicie wystarczy zeskanować kod QR i gotowe. Po uzyskaniu poprawnego połączenia, historia czatów oraz kontakty zostaną natychmiast zsynchronizowane i można wrócić do rozmów.

Niestety widać też, przynajmniej na razie, że rozwiązanie nie jest doskonałe. Podłączony telefon nie umożliwia na przykład ustawiania statusów ani zarządzania listami transmisji.

Nie zmienia to faktu, że komunikator po prostu działa, co jest świetną wiadomością dla tych, którzym mają na przykład oddzielne urządzenie do spraw służbowych, a mimo to chcą cały czas korzystać z jednego konta WhatsApp.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock

Źródło tekstu: WABetaInfo, oprac. własne