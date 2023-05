WhatsApp z ważną nowością. W końcu coś naprawdę użytecznego

Firma Meta wprowadza bardzo użyteczną funkcję do komunikatora WhatsApp. Chodzi o edytowanie już wysłanych wiadomości.

Whatsapp to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Aplikacja nie jest jednak doskonała, więc jej właściciel – firma Meta – ma sporo do zrobienia. Co jakiś czas wprowadzane są nowe funkcje do tego komunikatora, a ta najnowsza może być bardzo użyteczna dla osób, które chcą mieć większą kontrolę nad wysyłanymi wiadomościami, także już po ich wysłaniu.

Wzmianka na temat funkcji, o której mowa, pojawiła się na łamach TELEPOLIS.PL już niemal rok temu. Wtedy jednak rozwiązanie to było "tylko" testowane, a zauważone zostało w wersji beta aplikacji WhatsApp. Teraz funkcja jest już ukończona i została oficjalnie zapowiedziana przez społecznościowego giganta.

Pomyłka w wiadomości? Możesz ją edytować

Firma Meta ogłosiła na swoim blogu, że wprowadza możliwość edycji wiadomości już wysłanych w komunikatorze WhatsApp. Dzięki temu przez maksymalnie 15 minut będzie można wprowadzić poprawki w w swojej korespondencji. Aby tego dokonać, wystarczy nacisnąć i przytrzymać wybraną wiadomość i wybrać z menu polecenie Edytuj.

Edytowane wiadomości zostaną oznaczone jako edytowane obok nich, więc osoby, do których wysyłasz wiadomości, będą świadome korekty bez wyświetlania historii edycji. Podobnie jak w przypadku wszystkich osobistych wiadomości, multimediów i połączeń, Twoje wiadomości i wprowadzane przez Ciebie zmiany są chronione przez kompleksowe szyfrowanie.

– czytamy w ogłoszeniu firmy Meta

Brak możliwości zobaczenia historii edycji oznacza, że implementacja funkcji edycji wiadomości w aplikacji WhatsApp jest bardziej podstawowa niż u konkurencji. Na przykład gdy Apple wprowadzał podobną funkcję do iMessage, pozwolił użytkownikom przeglądać historię zmian wprowadzonych w wiadomości. Pozostaje mieć nadzieję, że i taka możliwość się kiedyś pojawi w WhatsApp.

Dostępność nowej funkcji

Meta ogłosiła, że funkcja edycji wysłanych wiadomości zaczęła już trafiać do użytkowników aplikacji WhatsApp. Wszyscy powinni móc z niej skorzystać w ciągu kilku najbliższych tygodni.

