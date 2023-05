WhatsApp z ważną nowością. Wpłynie na bezpieczeństwo rozmów

WhatsApp postanowił zadbać o bezpieczeństwo kluczowych rozmów swoich użytkowników. Dlatego też zostanie dodana funkcja blokady czatu, w której będzie można schować najbardziej osobiste rozmowy za dodatkowym zabezpieczeniem.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na rynku. Jednak aplikacja wciąż się musi rozwijać, by utrzymać swoją pozycję. Tym razem na cel wzięto bezpieczeństwo prywatnych rozmów. Niektóre z nich będzie można schować za dodatkowym zabezpieczeniem.

Blokada czatu w WhatsAppie

WhatsApp zaprezentował ostatnio funkcję blokady czatu, która sprawi, że ważne z jakiegoś powodu konwersacje znikną z głównej listy i pojawią się zakładce "Zablokowane czaty". Żeby się do nich dostać, konieczna będzie znajomość hasła lub skan odcisku palca.

Jak wskazuje WhatsApp na oficjalnym blogu, nowa funkcja może przydać się osobom, które mają powody, by od czasu do czasu dzielić się swoim telefonem z członkami rodziny lub innymi osobami. Warto wspomnieć, że narzędzie zabezpieczające najważniejsze rozmowy dostępne będzie początkowo wyłącznie na głównym urządzeniu, do którego przypisane jest konto. Jednak deweloperzy już teraz zaznaczyli, że w najbliższych miesiącach zamierzają rozbudować funkcję blokady czatu o dodatkowe opcje.

