Hammer Energy X już w sprzedaży. Ma eSIM i wzmocnioną obudowę

Firma mPTech ruszyła ze sprzedażą nowego pancernego Hammera Energy X. Urządzenie jest wodoodporne, wytrzymuje upadek z wysokości 1,5 m oraz został wyposażony w technologię eSIM.

Hammer Energy X to najnowszy wzmacniany smartfon firmy mPTech, który właśnie trafił do sprzedaży. Urządzenie przykuwa uwagę estetycznym designem, a także wyposażeniem Smartfon oferuje technologię eSIM, ma też wbudowany moduł NFC, przydatny do zbliżeniowego płacenia telefonem.

5,5-calowy wyświetlacz IPS HD+ chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Smartfon jest odporny na upadki, wodę i pył, co potwierdzają certyfikaty IP69 oraz MIL STD-810H, a także droptest z wysokości 1,5 m.

Hammer Energy X zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Funkcja powerbanku pozwala skorzystać z tej energii do zasilenia innych sprzętów. Za płynne działanie interfejsu systemowego oraz zainstalowanych aplikacji i gier odpowiada układ MediaTek Helio G25 z 8-rdzeniowym procesorem o taktowaniu do 2 GHz. SoC współpracuje z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 256 GB za pomocą karty pamięci microSD.

Użytkownicy wzmocnionego smartfonu mogą korzystać również z trzech aparatów fotograficznych o rozdzielczości 13 Mpix i 2 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu. Dodatkowe funkcje w postaci stabilizacji obrazu, wsparcia AI i możliwości dodawania filtrów w czasie rzeczywistym mają zagwarantować łatwe kadrowanie i przyzwoitą jakość zdjęć.

Dostępność i cena

Hammer Energy X jest dostępny w sklepie internetowym producenta na stronie sklep.mptech.pl. Smartfon został wyceniony na 999 zł.

Zobacz: Infinix Note 30: premiera nowej serii przed nami. Coraz mniej tajemnic

Zobacz: Oppo Reno10 i Reno10 Pro – premiera coraz bliżej, znamy specyfikacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech