WhatsApp z nową funkcją. Skrojna idealnie na miarę naszych czasów

Nawet nie wiemy, jak bardzo jej potrzebujemy. Nowa funkcja WhatsAppa może nie tylko wiele ułatwić, ale także stanie na straży naszych pieniędzy.

Klikać, czy nie klikać?

Jedna z wersji aplikacji WhatsApp dla Androida, zawiera w sobie dość ciekawą funkcję bezpieczeństwa. Funkcja ta umożliwia weryfikację linku, który otrzymało się w wiadomości. Dzięki niej, łatwiej będzie ocenić czy link jest szkodliwy, czy bezpieczny. W dobie oszustw internetowych, jest to funkcja niemal na wagę złota.

Media społecznościowe oraz wszelkiego rodzaju komunikatory typu WhatsApp to prawdziwy raj dla oszustów. Powszechne stały się kradzieże kont, wyłudzanie danych oraz instalowanie złośliwych aplikacji. A wszystko to dzieje się za pomocą kliknięcia w fałszywy link, który przesyłają nam oszuści, podszywając się pod rozmaite instytycje i organizacje. Rzecz jasna, ma to służyć jednemu - chcą pozyskać nasze dane i finalnie wyłudzić pieniądze.

Na szczęście, WhatsApp zdążył opracować wczesną wersję funkcji, która pozwoli na uniknięcie oszustw, związanych z niebezpiecznymi linkami.

Funkcja ta została wykryta w wersji 2.23.16.6 beta, dla systemu Android, aktualizacji WhatsAppa. Bardzo nas cieszy fakt, że trwają prace właśnie nad tego typu zabezpieczeniami. Dodatkowa warstwa ochrony w tej kwestii z pewnością się przyda.

Jak działa nowa funkcja?

Nic trudnego. Funkcja pozwala nam zweryfikować link. Jest on wysyłany do Google, gdzie zbiera wszystkie możliwe informacje na temat strony. Użytkownik dowie się, gdzie tak naprawdę zostanie przekierowany. Na podstawie dostarczonych informacji, łatwiej będzie podjąć decyzję odnośnie kliknięcia.

Zobacz: Masz WhatsApp? Pilna wiadomość. Chodzi o twoje bezpieczeństwo

Zobacz: Masz WhatsApp? Rządowa agencja wydała pilne ostrzeżenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo