Masz WhatsApp? Pilna wiadomość. Chodzi o twoje bezpieczeństwo

WhatsApp zyska małą, ale – zdaniem jego twórców – bardzo ważną z perspektywy bezpieczeństwa funkcję. W roli głównej czaty grupowe.

WhatsApp zdemaskuje fałszywe grupy

Już niebawem komunikator WhatsApp doczeka się niewielkiej, ale cennej z perspektywy bezpieczeństwa zmiany – ogłoszono. Grupy, do których zostaniemy dodani, powitają nas specjalną wizytówką.

Pod koniec 2023 roku WhatsApp zdecydował się na umożliwienie wysyłania zaproszeń do grup osobom spoza listy kontaktów i było to oczywiście bronią obosieczną. Z jednej strony ułatwiło budowanie społeczności, ale z drugiej – napędziło szarą strefę.

Oszuści bowiem zaczęli wykorzystywać ten system do rozsyłania spamu i rozmaitych fałszywych ofert właśnie do grup, budując przy okazji fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Znany jest schemat, w którym na przykład fałszywe inwestycje są chwalone przez wielu użytkowników w grupie. Oczywiście powiązanych z naciągaczem. Wszystko, by przekonać właściwe ofiary do dokonania wpłaty itd.

Komplet informacji pod nosem

Na szczęście niebawem się to zmieni, a przynajmniej zostanie nieco utrudnione. Jak ogłoszono, zielony komunikator zamierza rozszerzyć grupy o kontekstowe wizytówki. Podobne do tych, które widujemy, gdy osoba nieznajoma zwraca się do nas bezpośrednio.

Wizytówka pojawi się w oknie konwersacji i będzie zawierać pakiet podstawowych informacji o grupie. Począwszy od tego kto i kiedy ją stworzył, poprzez opis, a skończywszy na autorze zaproszenia i jego statusie, tj. znajomy lub nie.

Pozwoli też jednym kliknięciem niechcianą grupę opuścić i przedstawi odnośnik do biuletynu bezpieczeństwa komunikatora.

Firma Meta jako właściciel WhatsAppa nie podaje wprawdzie dokładnej daty debiutu nowości, ale zapewnia, że pojawi się ona u wszystkich użytkowników już niebawem.

Dodaje również, że w jej ocenie oszuści powinni mieć nieco trudniej niż dotychczas.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: photosince / Shutterstock

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne