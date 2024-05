Masz WhatsApp? Rządowa agencja wydała pilne ostrzeżenie

WhatsApp ma ponad 2 miliardy użytkowników każdego miesiąca. Jeśli jesteś jednym z nich, miej się na baczności. Przestępcy uruchomili nowy atak. Polacy również są celem.

Komunikator WhatsApp jest narzędziem w nowej fali oszustw, które zaobserwowane zostały także w Polsce. Jak to często bywa w takich przypadkach, zaczyna się od SMS-a wysłanego do szerokiego grona odbiorców.

Twoje konto WhatsApp zostanie zablokowane

Przestępcy straszą ofiary blokadą konta WhatsApp – aplikacji, która dla wielu z nas jest najważniejszym środkiem komunikacji z rodziną, znajomymi i klientami. SMS wzywa do jak najszybszego podjęcia działania, bo inaczej konto zostanie zablokowane. Oczywiście w wiadomości znajduje się link do formularza przygotowanego specjalnie na tę okazję.

CERT Polska pokazał zrzut ekranu ze strony przygotowanej przez oszustów. Warto zauważyć, że została przetłumaczona na język polski, co ma podnieść jej wiarygodność. Nie można wykluczyć, że w innych krajach pojawiły się inne wersje językowe tego samego oszustwa.

Specjaliści zwracają uwagę na to, że adres strony nie znajduje się w oryginalnej domenie WhatsAppa (www.whatsapp.com), ale w domenie podobnej. Osoba działająca w pośpiechu może się jednak pomylić lub nie sprawdzić dokładnie, co znajduje się w pasku adresu przeglądarki.

Strona widoczna powyżej ma rzekomo służyć do aktywacji konta, bo inaczej zostanie ono zablokowane. Użytkownik ma tu wpisać kod weryfikacyjny ze swojej aplikacji WhatsApp – ten sam, którego używa się, by dodać do konta kolejne urządzenie. Rzekomo po to, by nie stracić dostępu do swoich rozmów i kontaktów. W praktyce jednak robi coś zupełnie innego – przekazuje dostęp do swojego konta przestępcom.

Co będzie działo się dalej? Cyberprzestępcy mają w arsenale mnóstwo zastosowań dla przejętych kont. Mogą między innymi prosić znajomych o pożyczenie pieniędzy, przekazywanie danych, a przede wszystkim poszerzają siatkę potencjalnych ofiar.

CERT Polska radzi:

Zachowaj szczególną ostrożność w sytuacji, gdy otrzymana wiadomość ma wzbudzać niepokój (np. groźba blokady konta) i wywiera presję, by szybko działać. Podejrzane wiadomości SMS prześlij do CERT Polska, na numer 8080.

Korzystając z numeru 8080, możesz nie tylko pomóc specjalistom zwalczać takie oszustwa, ale też obronić innych, w tym swoich bliskich. Warto dodać, że od niedawna numer 8080 działa także na WhatsAppie. Niepokojące wiadomości możesz więc przesyłać bezpośrednio ze swojego ulubionego komunikatora. Warto mieć go w kontaktach.

Źródło zdjęć: photosince / Shutterstock, CERT Polska

Źródło tekstu: CERT Polska