WhatsApp zyska przydatne narzędzie. W roli głównej zdjęcia

W wersji beta aplikacji WhatsApp pojawiły się nowe narzędzia do edytowania zdjęć. Te są wspierane przez sztuczną inteligencję i mają bardzo szerokie zastosowania. W sumie dodatki będą aż trzy, z czego dwa się już doskonale znane z innych usług firmy Meta.

Nowość została zauważona w najnowszej wersji beta aplikacji WhatsApp. W niej pojawiły się dwa już znane narzędzia do edycji zdjęć: Restyle oraz Backdrop. Niektórzy mogą kojarzyć te nazwy, bo od jakiegoś czasu są one dostępne na Instagramie oraz Facebooku, czyli dwóch innych serwisach firmy Meta.

Restyle pozwala zmienić styl zdjęcia, np. na komiksowy lub akwarelowy. W tym celu wystarczy tylko dodać fotografię i dać do niej odpowiedni opis. Resztą zajmuje się sztuczna inteligencja. Z kolei Backdrop pozwala za pomocą komend tekstowych zmieniać dowolnie tła naszych zdjęć. Oba narzędzia mają bardzo szerokie zastosowania i pozwolą upiększyć fotografie.

✨ WhatsApp will soon get the AI Tools for image editing



Info - https://t.co/HjG0HqFiqh



These tools (only two of them) are already available on Instagram and Facebook for US users. #Instagram #Whatsapp #Android #Ai pic.twitter.com/dZ4CHqMLEv