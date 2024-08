Do WhatsApp idzie nowe. Będzie łatwiej i szybciej

WhatsApp szykuje nowość dla użytkowników, którzy żyją w pośpiechu. Dzięki niej komunikacja będzie szybsza i łatwiejsza.

Jakiś czas temu w testowej wersji aplikacji WhatsApp pojawiła się sztuczna inteligencja Meta AI. Użytkownicy komunikatora mogą zadawać jej różnego rodzaju pytania. Jednak do tej pory było to możliwe jedynie w formie tekstowej. Wkrótce się to zmieni.

WhatsApp Meta AI

W WhatsApp beta for Android 2.24.16.10 pojawiła się nowa możliwość komunikacji ze sztuczną inteligencją Meta AI. Już nie trzeba wpisywać tekstu. Zamiast tego ze sztuczną inteligencją można porozumiewać się głosowo. W ten sposób komunikacja z botem powinna być łatwiejsza i szybsza, szczególnie w przypadku osób, które są wiecznie spóźnione i na szybko potrzebują odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Jest to możliwe dzięki zaawansowanej technologii rozpoznawania mowy. Jeśli Meta AI nie zrozumie naszego pytania lub polecenia, np. z powodu jego słanej jakości lub zakłóceń, to poprosi o ponowne nagranie wiadomości głosowej.

Ta wersja komunikatora (WhatsApp beta for Android 2.24.16.10) wprowadziła też Meta AI dla większej liczby użytkowników, więc kolejne osoby mogą sprawdzić, jak sprawuje się sztuczna inteligencja firmy Meta. Nie wiadomo, kiedy nowości trafią do stabilnej wersji aplikacji.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo