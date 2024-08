Zaktualizuj Mapy Google. Nowa ikona sporo ułatwi

Google zapowiedziało nowe, liczne zmiany w aplikacjach do nawigacji, czyli Mapach Google oraz Waze. Co się zmieni?

Mapy Google i Waze należą do najpopularniejszych aplikacji do nawigacji. Tak się składa, że obie należą do amerykańskiego giganta technologicznego i wkrótce przejdą duże zmiany. Programiści przygotowali kilka nowości, które powinny ułatwić i usprawnić korzystanie z aplikacji.

Nowości w Mapach Google

Najważniejsza nowość w Mapach Google dotyczy zgłaszania incydentów na drodze. Teraz będzie to dużo łatwiejsze, ponieważ na ekranie pojawi się dodatkowa ikona w postaci żółtego trójkąta z plusem w środku. Kliknięcie jej otworzy dodatkowy panel, z którego będziemy mogli wybrać dostępne opcje, np. wypadek, korek, zwężenie drogi czy obecność w danym miejscu policji. Co ważne, tego typu raporty są zbierane z obu aplikacji — Map Google oraz Waze. Funkcja jest już dostępna w aplikacji na Androida i iOS, a także w Android Auto i Apple CarPlay.

Kolejna nowość to lepsza nawigacja do konkretnych miejsc. Często problemem dla kierowców może być to, gdzie mają zaparkować i gdzie następnie się udać, aby wejść do danego budynku. Mapy Google będą teraz wyświetlać zdjęcie wejścia, a także pokażą pobliskie parkingi, aby łatwiej było znaleźć miejsce na zostawienie auta. Na to jednak musimy jeszcze poczekać. Funkcja trafi na Androida, iOS, Android Auto i Apple CarPlay w najbliższych tygodniach. Ma działać globalnie, więc zapewne także w Polsce.

Nowości w Waze

Waze otrzymało taką samą nowość, jak Mapy Google. Chodzi o nową ikonę zgłaszania incydentów, która również ma formę żółtego trójkąta. Druga zmiana to wprowadzenie nawigacji na zablokowanym telefonie. W takim wypadku aplikacja będzie w stanie podawać kolejne kierunki, skręty, a także informować o zdarzeniach na drodze. Opcja jest już dostępna na Androidzie, a na iOS trafi na jesień.

