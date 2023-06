WhatsApp wysłuchał użytkowników i ich... wkurzył. Jest nowy spór

Niewiele potrzeba, by użytkownicy Androida i iOS mogli rzucić się sobie do gardeł, przekrzykując, kto ma lepiej.

WhatsApp wprowadził niedawno wyczekiwaną funkcję przesyłania zdjęć w wysokiej rozdzielczości, ale, jak się okazuje, wciąż nie jest to rozdzielczość oryginalna. Fotografie są skalowane, tylko mniej agresywnie niż dotychczas.

W czym tkwi problem? – zapytacie. Otóż w tym, że ostateczna rozdzielczość zależy teraz od systemu operacyjnego, a Android oraz iOS dają inne efekty.

Android lepszy niż iOS. Przynajmniej w WhatsAppie

Na Androidzie jakość HD oznacza 4096x2692 px, z kolei na iOS – 4032x2268 px. To oznacza około 20 proc. różnicy na korzyść systemu Google. Dalej wypada nieporównywalnie lepiej niż pierwotne 1600x1052 px, ale jest ale.

Zastanawia przede wszystkim to, skąd wzięła się taka różnica. Zwłaszcza, że Instagram, podobnie jak WhatsApp należący do spółki Meta, to na iOS daje lepsze efekty.

W sieci zaczęły pojawiać się opinie, że w ten sposób Mark Zuckerberg pragnie zaprotestować przeciwko nieustępliwej polityce Apple w kwestii blokowania trackerów śledzących. Ale to raczej mało prawdopodobne.

Rzecz jasna, niektórzy postanowili wykorzystać nadarzającą się okazję również do tego, by raz jeszcze móc skrytykować iPhone'y.

Bądź co bądź, fakty są takie, że zdjęcia przesyłane przez WhatsAppa na Androidzie są nieco lepszej jakości niż te z iOS. Tymczasem przyczyna takiego stanu rzeczy pozostaje niejasna.

