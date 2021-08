WhatsApp dostał nową funkcję - szkoda, że długo po konkurencji

Whatsapp oficjalnie doczekał się nowej funkcji - możliwości wysyłania znikających zdjęć i filmów.

To kto jeszcze korzysta z WhatsAppa? Nie da się ukryć, popularny komunikator nie miał w ostatnich miesiącach najlepszej passy, jednak w dalszym ciągu znajdziemy go na telefonach milionów, użytkowników. Jeśli należycie do tego grona, to mamy dla Was dobrą informację: od teraz będziecie mogli skorzystać z nowej funkcji - znikających zdjęć i filmów.

Jak to działa? Od teraz wysyłając za pośrednictwem WhatsAppa zdjęcia lub wideo możemy zrobić to w formie znikającej wiadomości. Odbiorca będzie mógł ją odtworzyć tylko jeden raz, po czym zniknie ona z konwersacji, zmniejszając tym samym szanse, że jej zawartość będą mogły zobaczyć osoby niepowołane.

Funkcja fajna, praktyczna, tylko... czy naprawdę ktoś na nią czekał? Analogiczne rozwiązania od dawna można znaleźć w innych komunikatorach - chociażby w Messengerze i Instagramie, które podobnie jak WhatsApp są własnością Facebooka. Jeśli ktoś znikających zdjęć rzeczywiście potrzebował, prawdopodobnie już jakiś czas temu przesiadł się na aplikację, która je oferuje. A jeśli nie... cóż, dobra wiadomość! W końcu lepiej późno niż wcale.

Zobacz: WhatsApp – obawiasz się podsłuchu? Arabowie doradzają

Zobacz: WhatsApp. Nowość już dla wszystkich. Grzech nie sprawdzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Facebook, Unsplash

Źródło tekstu: Facebook