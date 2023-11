WhatsApp lepiej zabezpieczy konta. Trzeba tylko zrobić jedną rzecz

WhatsApp wciąż jest nierozerwalnie połączony z numerem telefonu, ale testuje również inne sposoby weryfikacji konta.

WhatsApp dołączy dodatkowe zabezpieczenie konta w postaci weryfikacji adresu e-mail. Funkcja ta jest już testowana i niebawem trafi do szerokiego grona odbiorców.

E-mail jako dodatkowe zabezpieczenie

Weryfikacja tożsamości użytkownika z użyciem adresu e-mail jest testowana od sierpnia. Aktualnie Meta pracuje nad udostępnieniem jej wszystkim testerom (wersja 22.23.24.10 aplikacji), co oznacza, że jest już blisko ukończenia. Powinna trafić do wszystkich użytkowników wersji stabilnej komunikatora jeszcze przed końcem roku.

Adres e-mail nie będzie głównym sposobem logowania do WhatsAppa, ale jednym z możliwych zabezpieczeń dodatkowych. Będzie można użyć go także przy odzyskiwaniu konta i pomoże w razie utraty czy awarii telefonu. Co ważne, inni użytkownicy komunikatora nie będą mogli zobaczyć adresu e-mail, używanego jako dodatkowy składnik logowania. Jeszcze nie wiemy, czy dodanie adresu e-mail do konta WhatsApp będzie obowiązkowe dla wszystkich użytkowników, ale z pewnością warto to zrobić, gdy pojawi się okazja.

Warto przypomnieć, że niedawno WhatsApp wprowadził logowanie kluczem. Niemniej to numer telefonu jest i będzie podstawowym identyfikatorem użytkownika najpopularniejszego komunikatora na świecie.

