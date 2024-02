WhatsApp z nowością. Dowiedz się, jakie dane o tobie zbiera

WhatsApp wprowadza funkcję automatycznych raportów. Narzędzie na razie jest dostępne wyłącznie w wersji beta dla ograniczonej liczby użytkowników.

WhatsApp jako jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych stale musi się rozwijać, by utrzymać swoją pozycję na rynku. Teraz właściciele aplikacji wprowadzają wyczekiwaną funkcję automatycznych raportów. Bez zbędnej straty czasu będziemy mogli dowiedzieć się o naszej aktywności w komunikatorze.

WhatsApp wprowadza system automatycznych raportów

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że WhatsApp pracuje nad wprowadzeniem funkcji automatycznych raportów. Teraz narzędzie trafi do beta testerów, a w przyszłości do wszystkich użytkowników urządzeń z systemem Android. Warto przypomnieć, że obecnie użytkownicy również mogą poprosić o to, by WhatsApp udostępnił im informacje o ich koncie, jednak wniosek trzeba złożyć manualnie, a na dokument czeka się około trzech dni. Teraz będzie wszystko zautomatyzowane, a internauci mogą zaznaczyć opcję, by raport pojawiał się cyklicznie co miesiąc.

Nowa funkcja obejmuje zarówno raporty dotyczące naszego konta, jak i wszystkich kanałów, w których uczestniczymy. Narzędzie do automatycznego tworzenia raportów dotyczących kont i kanałów jest dostępna dla niewielkiej grupy beta testerów, a w nadchodzących dniach zostanie udostępniona jeszcze większej liczbie osób.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo