TikTok z nową funkcją. Fascynuje i niepokoi

TikTok, najdynamiczniej rozwijająca się obecnie platforma społecznościowa, szykuje się do premiery unikalnej na rynku social mediów funkcji. Może ona zmienić zarówno produkcję, jak i odbiór treści.

TikTok sklonuje głos — teraz już nie wiesz, kto do Ciebie mówi

Według najnowszych przecieków TikTok kończy prace nad innowacyjną, ale i budzącą pewne kontrowersje funkcją. Po zakończeniu testów usługi będziemy mogli wygenerować dowolny, realistyczny głos i wstawić go do naszych filmów.

W tym celu aplikacja zbierze najpierw próbki głosu użytkownika, by następnie wygenerować jego profil i potem, zamiast opowiadać do mikrofonu czy kamery wystarczy, że napiszemy, co automat ma za nas powiedzieć naszym własnym głosem. Według zapisów regulaminu nasze próbki głosu będą usunięte natychmiast po utworzeniu profilu.

TikTok is working on a new feature that can clone your voice with AI in just 10 seconds



🔥 Read -https://t.co/9CmcmYb9nb#Ai #TikTok pic.twitter.com/lvrxFmBONn — AssembleDebug (@AssembleDebug) April 20, 2024

Niby przydatne, ale i potencjalnie generujące dezinformację

Klonowanie głosu przez AI nie jest usługą nową, a światowymi liderami w tej dziedzinie, co ciekawe, są Polacy z ElevenLabs. W przypadku rozwiązania wspomnianych wystarczy często nawet minuta przypadkowych wypowiedzi, by uzyskać naturalnie brzmiący głos do złudzenia przypominający oryginał. Z jednej strony to doskonałe narzędzie do pracy, z drugiej nieskończony potencjał do wszelkiego rodzaju nadużyć.

Kreator głosu AI w TikToku nie jest jeszcze dostępny i nie wiemy, czy firma zdecydowała się w jakikolwiek upewnić, czy generowany jest głos autora kanału, czy też może postanowił on sklonować polityka albo gwiazdę TV.

Zobacz: TikTok zrobił podróbkę Instagrama. Na razie tylko dla wybranych

Wsadzanie słów w usta innych osób jeszcze nigdy nie było tak proste

Sam na podstawie stories czy tiktoków błyskawicznie generowałem tzw. głosówki i wysyłałem je do znajomych. Były nie do odróżnienia od oryginalnych wypowiedzi. Czym innym jest jednak niewinna zabawa, a czym innym działania mające na celu zaszkodzić pierwotnemu właścicielowi danego głosu.

TikTok oczywiście jest w stanie oznaczyć treści wygenerowane przez AI, ale to mija się z celem. Zawsze można przecież użyć narzędzia zewnętrznego i na nic zdadzą się wtedy starania firmy. W dokładnie ten sam sposób influencerki omijają oznaczanie filtrów na Instagramie. Jedno jest pewne, w dobie AI w sieci trzeba być jeszcze bardziej czujnym niż do tej pory.

Zobacz: TikTok wprowadza dzienny limit na korzystanie z aplikacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Stock-Asso

Źródło tekstu: Neowin, oprac. wł