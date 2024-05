Spotify ogłosił, że wycofuje usługę. Nie odzyskasz pieniędzy

Miał być hit, a wyszło, jak wyszło. Spotify właśnie ogłosił koniec pewnej usługi, która została wycofana i przestaje działać. Domyślacie się o czym mowa?

Car Thing od Spotify to urządzenie o bardzo prostej nazwie i dość proste działaniu. Wprowadzone na rynek cztery lata temu, zaprojektowane w celu rozszerzenia niektórych funkcji telefonu, w szczególności odtwarzaniu Spotify. Wyprodukowane z myślą o starszych modelach samochodów. Car Thing miał premierę w lutym 2022, ale już pierwsze recenzje nie były najlepsze.

Spotify, najwyraźniej wkroczył na rynek sprzętu komputerowego bez wcześniejszego rozeznania rynku. Nic zatem dziwnego, że Spotify zaprzestało produkcji urządzenia zaledwie kilka miesięcy po wypuszczeniu go do obiegu. To wydało się już podejrzane. Początkowo, powoływano się na "problem z łańcuchem dostaw". W rzeczywistości, nie było wystarczającego popytu na ten produkt od Spotify.

Wczoraj, firma oficjalnie ogłosiła, że całkowicie wycofuje Car Thing z rynku. W e-mailu, które Spotify wystosował do użytkowników Car Thing czytamy, że "wszystkie urządzenia przestaną działać 9 grudnia 2024 roku".

Zmieniamy biegi. 9 grudnia 2024 r. usługa Car Thing zostanie wycofana i przestanie działać. Podczas gdy ten rodział dobiega końca, pracujemy nad nowymi, innowacyjnymi sposobami ulepszenia w przyszłości.

- czytamy w komunikacie.

Co najgorsze, użytkownik nie może liczyć na zwrot pieniędzy. Co więcej, musi sam, we własnym zakresie, zutylizować urządzenie elektroniczne.

Ku oburzeniu użytkowników, Spotify nie zaoferowało żadnego programu wymiany, ani też oficjalnego programu recyclingu. Zalecono jedynie zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych i znalezienia lokalnego zakładu recyclingu elektroniki.

Póki co, użytkownicy mogą korzystać ze Spotify Connect, Bluetooth, Android Auto oraz Apple CarPlay.

Źródło zdjęć: Armando Oliveira / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Slashgear, oprac. własne