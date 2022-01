Policja ma do Ciebie prośbę. Wystarczy komputer lub telefon

Policja prosi nas o pomoc w poprawie bezpieczeństwa. Nie trzeba do tego dzwonić ani podawać swoich danych. Niebezpieczne zdarzenia możemy zgłaszać anonimowo przez internet.

Wystarczy komputer lub telefon z przeglądarką, by skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (link). Policja zastrzega sobie prawo do przetwarzania adresu IP komputera, z którego zostało wysłane zgłoszenie, ale poza tym nie trzeba podawać żadnych swoich danych. Wystarczy wskazać miejsce i wybrać rodzaj niepokojącej sytuacji: zdarzenie drogowe, zła organizacja ruchu drogowego, picie alkoholu, zgromadzenie młodzieży zagrożonej demoralizacją, dzikie wysypiska śmieci, osoba bezdomna potrzebująca pomocy i tym podobne. Zgłoszenia naniesione na mapę trafią do policjantów, którzy mogą się nimi zająć. Oto przykład, jak mogą wyglądać:

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest to narzędzie, które sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a Policją” – czytamy w centrum prasowym Policji. Dzięki mapie funkcjonariusze mogą lepiej poznać oczekiwania obywateli na terenie, na którym pracują i znaleźć sposoby, na wyeliminowanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Brak osobistego kontaktu z Policjantami to także korzyść w czasie pandemii COVID-19.

Każde zgłoszenie jest rzetelnie weryfikowane. Nowe zgłoszenia są oznaczone ona zielono, zweryfikowane zmieniają kolor na żółty, potwierdzone na czerwony. Jeśli zgłoszenie nie zostanie potwierdzone na miejscu, zostanie oznaczone na szaro. W końcu zniknie z mapy widocznej dla obywateli, ale będzie widoczne dla koordynatorów mapy.

To narzędzie jest również bramą do zbierania danych statystycznych od obywateli. W połączeniu ze statystykami Policji, informacjami od podmiotów współpracujących oraz badaniami opinii publicznej służy do tworzenia ogólnego obrazu bezpieczeństwa w kraju. Dlatego Policja zachęca do działania i uprzedza, że każde naniesione zgłoszenie wywoła odpowiednią reakcję. Oczywiście w sprawach pilnych lepiej skorzystać z numeru 112.

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne

Źródło tekstu: Policja.pl