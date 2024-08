PKP Intercity robi rewolucję. Rusza nowy system sprzedaży biletów

PKP Intercity zakończyły testy nowej odsłony systemu sprzedaży biletów on-line, czyli e-IC 2.0. Nowe funkcje pozwolą znaleźć i zaplanować najdogodniejszą podróż pod względem ceny, czasu przejazdu i ofert specjalnych. System podpowiada też pasażerom, z jakich zniżek mogą skorzystać.

Najnowsza wersja systemu sprzedaży – e-IC 2.0 – dostarcza pakiet rozwiązań funkcjonalnych i graficznych, które mają przede wszystkim ułatwić zakup biletów pasażerom PKP Intercity. Testy beta e-IC 2.0 trwały od października 2023 roku, a teraz jest gotowy do pełnego użytku.

PKP Intercity. Co nowego w e-IC 2.0?

Od teraz klienci korzystający z usług PKP Intercity mają możliwość zakupu biletów okresowych wraz z rezerwacjami w systemie online i nie ma już konieczności zakładania konta w serwisie. Osoby przesiadające się pomiędzy stacjami aglomeracji warszawskiej mają możliwość zakupu biletu z przesiadkowym transferem.

Co jeszcze zawiera e-IC 2.0? W nowym systemie sprzedaży PKP Intercity nie brakuje innych udogodnień. Najważniejsze to:

możliwość wyszukiwania połączeń w dwie strony ,

, wybór parametrów takich jak liczba pasażerów (dzieci i dorośli), dostępne ulgi względem wieku, udogodnienia np. podróż w strefie ciszy, z miejscami do leżenia lub spania czy też miejsce dla roweru,

(dzieci i dorośli), względem wieku, udogodnienia np. podróż w strefie ciszy, z miejscami do leżenia lub spania czy też miejsce dla roweru, podpowiedzi dostępnych ofert np. Bilet Rodzinny, Duża Rodzina czy Taniej z Bliskimi,

np. Bilet Rodzinny, Duża Rodzina czy Taniej z Bliskimi, wyszukiwarka ulgi ustawowej czy handlowej spośród dostępnych ulg,

ustawowej czy handlowej spośród dostępnych ulg, prosty podgląd dostępności miejsc z uwzględnieniem miejsc zwykłych i specjalnych.

Na tym nie koniec. Na liście połączeń podróżni otrzymują całkowitą cenę za przejazd konkretnym pociągiem dla wskazanych przez siebie parametrów podróży tzn. z uwzględnieniem wszystkich pasażerów i ulg. W przypadku, gdy podróżny spełnia określone warunki, na liście połączeń zastosowane zostaną automatycznie oferty zniżkowe.

Nowe rozwiązanie PKP Intercity pozwala na wskazanie celu podróży po wpisaniu miasta docelowego, a nie nazwy stacji. System podpowie wszystkie dostępne połączenia i nazwy stacji na podstawie nazw dworców w wybranym mieście. Podróżny może ponadto sprawdzić, z którego peronu odjeżdża jego pociąg oraz jak przebiega trasa podróży.

Istnieje też podgląd etapów ścieżki zakupowej, co daje możliwość cofnięcia się do wcześniejszego etapu. Nowy system wprowadza też profile zakupowe ze wskazaniem najczęściej wybieranych relacji, daje także możliwość dodania biletu do kalendarza.

Nowy serwis e-IC 2.0 dostępny jest pod adresem ebilet.intercity.pl i działa równolegle z dotychczasowym systemem e-IC. Na stronie intercity.pl nad wyszukiwarką dostępny jest link kierujący do nowej platformy. Strona e-IC 2.0 dostępna jest w języku angielskim. Z nowego systemu można też skorzystać w aplikacji mobilnej.

PKP Intercity zapowiada dalszą rozbudowę systemu. Jeszcze w tym roku będzie można kupić poprzez internetowy system sprzedaży bilety na miejsca do siedzenia, leżenia oraz sypialne w komunikacji międzynarodowej.

Źródło zdjęć: Shutterstock, PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity