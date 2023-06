Opera wprowadza na Androida sztuczną inteligencję OpenAI

Aria, czyli nowa sztuczna inteligencja w przeglądarce, jest dostępna dla wszystkich użytkowników Opery na Androida. Dzięki współpracy z OpenAi Aria zapewnia bezpłatny dostęp do usługi GPT.

Sztuczna inteligencja Aria bazuje na autorskim silniku Opery – Composer – i łączy się z technologią GPT OpenAI. Miesiąc temu zadebiutowała jej desktopowa wersja, za to edycja na Androida była jeszcze w wersji beta. Teraz można już z niej korzystać na smartfonie w wersji stabilnej.

Zobacz: Opera wprowadza sztuczną inteligencję OpenAI. To Aria, jest za darmo

Dostępne na rynku aplikacje sztucznej inteligencji najczęściej zawierają znaczne ograniczenia, np. w postaci płatnych subskrypcji. Aria znosi wszelkie bariery, jest dostępna kompletnie za darmo zarówno w mobilnej przeglądarce Opera na Androida, jak i w jej desktopowej wersji.

Usługa Opery oferuje wyszukiwanie informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu czy uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów Opery. Aria zna całą dokumentację pomocy technicznej Opery i wykorzysta aktualną wiedzę, aby odpowiedzieć na bieżące pytania użytkowników.

W przyszłości Aria zostanie rozszerzona o nowe funkcje, jak np. dodatkowe usługi wyszukiwania. Wszystkie będzie dostępne w jednym miejscu dzięki ujednoliconemu i spójnemu interfejsowi.

Sztuczna inteligencja w Operze jest w pełni kontrolowana – użytkownicy mają możliwość wyboru, mogą w każdej chwili zrezygnować z usług SI.

Warto się jednak zastanowić co można stracić, ponieważ przeglądanie sieci wraz Arią to doświadczenie Internetu zupełnie na nowo. AI w przeglądarce to możliwość otrzymywania inteligentnych spostrzeżeń i odpowiedzi, przedstawianie pomysłów oraz reagowanie na polecenia głosowe