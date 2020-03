Opera na Androida: nowa wersja 57 z usprawnieniami na przeciążone sieci

Opera wprowadza nowe aktualizacje swojej mobilnej przeglądarki na Androida, które wraz z istniejącymi funkcjami zapewniać ma użytkownikom płynniejsze przeglądanie nawet w okresie wzmożonego ruchu w sieci.

W Operze na Androida, w nowej wersji 57 została rozbudowana istniejąca już od dawna funkcja oszczędzania danych, która zmniejsza zużycie transferu danych i sprawia, że strony ładowane są szybciej. Aby umożliwić użytkownikom stałą kontrolę nad oszczędzaniem danych, w najnowszej Operze obok paska adresowego zamieszczony został specjalny wskaźnik trybu oszczędzania. Każdy może sprawdzić, ile danych zostało zaoszczędzone lub w razie potrzeby – wyłączyć tryb oszczędzania. Licznik jest widoczny, dopóki tryb jest włączony lub do następnej sesji przeglądania. W poprzedniej wersji takiego wskaźnika nie było, a zaoszczędzone dane podawane były w uproszczonej formie w menu ustawień.



Ulepszone strony offline

W nowej wersji Opery na Androida wprowadzono ulepszoną obsługę stron offline, która pozwala użytkownikom zapisywać dowolne witryny do późniejszego przeczytania w trybie offline. Użytkownicy Androida mają teraz możliwość wybierania lokalizacji plików z zapisanymi stronami offline. Oznacza to koniec problemów z przestrzenią na urządzeniach, których pamięć wewnętrzna jest pełna, a karta zewnętrzna świeci pustkami. Dostęp do fizycznej lokalizacji plików to także możliwość swobodnego przenoszenia zapisanych stron między urządzeniami.

W Operze od dawna jest ekran szybkiego wybierania, umożliwiający każdemu szybszy dostęp do ulubionych stron. W wersji 57 Opery na Androida wprowadzono funkcję autouzupełniania elementami z ekranu szybkiego wybierania. Oznacza to, że gdy tylko użytkownicy zaczną wpisywać w pasek adresowy słowo pasujące do elementu z ekranu szybkiego wybierania, zostanie ono automatycznie uzupełnione bezpośrednio w pasku adresu i nie trzeba będzie wybierać sugestii z listy.

Łatwe zakupy kryptowalutowe na całym świecie

Najnowsza wersja Opery na Androida zawiera także kilka aktualizacji portfela krytpowalut, eksploratora dApp i możliwości przeglądania Internetu 3.0. Od grudnia 2018 r. Opera jest jedyną przeglądarką internetową, która faktycznie obsługuje technologię blockchain. Po wprowadzeniu tej funkcji najpierw w Skandynawii, a później w Stanach Zjednoczonych, Opera umożliwia teraz łatwy zakup kryptowalut, a więc doładowanie portfela kryptowalut bezpośrednio z przeglądarki użytkownikom w całej Unii Europejskiej i wielu innych krajach świata.

Opera od teraz obsługuje również protokół IPFS, który pozwala na zdecentralizowane „bezchmurne przechowywanie”. Opera daje też dostęp do domen .crypto, dzięki któremu zarówno portfelom kryptowalut, jak i stronom w internecie 3.0 można nadawać łatwe nazwy (np. operafan.crypto) zamiast długich ciągów liczb i cyfr.

Źródło zdjęć: Opera

Źródło tekstu: Opera