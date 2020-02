Finlandia: czas na europejski system operacyjny i europejską przeglądarkę

Najwyższy czas podważyć dominującą pozycję amerykańskich i chińskich gigantów technologicznych. Z takiego założenia wyszła Finlandia, która proponuje europejski system operacyjny i europejską przeglądarkę.

Europa musi wreszcie przejść do ofensywy. Ta myśl coraz bardziej budzi się wśród obywateli Starego Kontynentu. Teraz na głos wypowiedziała ją Finlandia. Minister finansów Katri Kulmuni uważa, że Europa pozostaje obecnie w tyle za swoimi rywalami i musi zredukować swoją zależność od kilku firm. Polityk została zapytana o kim dokładnie myśli, jednak zamiast wymienić konkretne przedsiębiorstwa, powiedziała ogólnie, że USA i Chiny są przed nami.

Finka uważa, że niezbędny jest europejski system operacyjny oraz europejska przeglądarka internetowa. To nie pierwsze takie głosy. Wcześniej wypowiadała je Francja, która dodawała też konieczność europejskiej wyszukiwarki. Kulmuni stwierdziła, że pierwszym polem, gdzie to Europa może zatriumfować może być 5G. Tutaj właśnie nie działa żadna amerykańska firma, a rywalami Huaweia są szwedzki Ericsson i fińska Nokia. Minister powiedziała, że europejskość dostawców usług jest niezbędna by zażegnać ryzyko ze strony obcych sił. Te słowa należy odczytywać przede wszystkim jako odpowiedź na sugestie ze strony amerykańskiego prokuratora generalnego Williama Barra, jakoby USA powinny wykupić Nokię albo Ericssona.

