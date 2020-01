Opera i jej sposób na zarobek: chwilówki przez telefon

Opera uznała, że skoro konkurencja na rynku przeglądarek jest wymagająca, to czas znaleźć swoją niszę. Są nią... nie do końca legalne chwilówki przez telefon.

Odkąd w 2017 Opera powędrowała w chińskie ręce, nowi właściciele postanowili poszukać nowych źródeł zarobku. Niestety były one konieczne - udział w rynku Opery spadł, a Chrome ma pozycję porównywalną z Internet Explorerem sprzed lat. Ratunkiem miały się okazać... chwilówki przez telefon. W Google Play pojawiły się cztery aplikacje: OKash, OPesa, CashBean i OPay. Pierwsze dwie skierowane były na rynek Kenii, trzecia na Indie, a ostatnia na rynek Nigerii.

Oficjalnie np. OKash proponował udzielanie pożyczek na od 91 do 365 (teraz od 61 do 365), jednak jak przyszło co do czego to było to tylko 15-29 dni. Reguły Google Play wyznaczają z kolei minimalny termin na 60 dni. To nie koniec. OKash czy OPesa potrafiły wysyłać SMS-y i dzwonić do osób z listy kontaktów swoich dłużników i informować ich o problemach użytkowników. Teraz już tego nie robią, bo jak wyznał dawny pracownik to jednak nielegalne. Oprocentowanie potrafiło sięgać prawie 900%.

Na wieść o tym wartość akcji Opery spadła z 9 USD na 7,15 USD.

Źródło tekstu: androidpolice, wł