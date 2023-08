Opera wprowadza sztuczną inteligencję na iOS

Opera uruchamia sztuczną inteligencję w swojej przeglądarce na iOS. Aria to bezpłatna usługa, będąca wynikiem współpracy z OpenAI.

Aria, czyli przeglądarkowa sztuczna inteligencja, jest już dostępna dla użytkowników Opery na iOS. Tym samym mamy pierwszego producenta przeglądarek internetowych, który oferuje bezpłatne narzędzie AI na wszystkich najważniejszych platformach. Aria, która jest efektem współpracy z firmą OpenAI, została oparta na autorskim silniku Opery (Composer), co ma gwarantować dostęp do najbardziej aktualnych wyników z sieci i to zupełnie za darmo.

Aria, nasze nowo wprowadzone i bezpłatne rozwiązanie AI, przekroczyło liczbę miliona użytkowników. Jesteśmy świadkami bardzo entuzjastycznego podejścia naszych użytkowników do narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, a w szczególności Arii. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć ofertę usług SI Opery także na użytkowników iOS.

– powiedział Lin Song, co-CEO Opery

Aria pozwala zwiększyć kreatywność i produktywność, poprzez umiejętne wykorzystanie mocy oraz potencjału sztucznej inteligencji. Usługa oparta na autorskiej infrastrukturze Opery o nazwie Composer połączonej z technologią GPT OpenAI, została wzbogacona o dodatkowe funkcjonalności, takie jak dostarczane w czasie rzeczywistym zasoby Internetu. Aria jest ekspertką od przeglądarek i nawigacji, pozwala użytkownikom współpracować ze sztuczną inteligencją podczas wyszukiwania informacji, generowania tekstów czy kodów lub uzyskiwania odpowiedzi na najbardziej zawiłe zapytania. Dodatkowo Aria zna całą bazę dokumentacji pomocy technicznej Opery i wykorzystuje aktualną wiedzę o produktach firmy, dzięki czemu potrafi odpowiadać na pytania użytkowników.

Dzięki udanym integracjom Arii z desktopową wersją Opery oraz Operą na Androida, dostępność usługi obejmuje teraz wszystkie główne platformy, w tym Mac, Windows, Linux, Android oraz iOS. Wszystkie nowe funkcje SI w Operze na iOS są w pełni kontrolowane przez użytkowników. Mając swobodę wyboru, mogą oni sami zdecydować, czy chcą z nich korzystać, czy nie. Po aktywacji Aria daje możliwość otrzymywania inteligentnych spostrzeżeń i podpowiedzi, przedstawiania pomysłów oraz reagowania na polecenia głosowe.

Aby korzystać z Arii – dostępnej w ponad 180 krajach na całym świecie, w tym w UE i USA – użytkownicy muszą zalogować się przy użyciu swojego konta Opera. Jeśli go nie mają, mogą zarejestrować się za darmo. Następnie wystarczy otworzyć sztuczną inteligencję przeglądarki w menu głównym i rozpocząć odkrywanie nowego wymiaru doświadczania Internetu.

Źródło zdjęć: oatawa / Shutterstock.com, Opera

Źródło tekstu: Opera