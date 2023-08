Polski komunikator skończył 23 lata i wciąż działa

15 sierpnia 2000 roku po raz pierwszy udostępniono komunikator Gadu-Gadu. W szczycie popularności z narzędzia tego korzystało 7 milionów osób, a numer GG był jednym tchem wymieniany razem z numerem telefonu.

Gadu-Gadu (GG) zostało oficjalnie udostępnione po raz pierwszy 15 sierpnia 2000 roku i szybko zdobyło dużą popularność. Pierwszego dnia zarejestrowało się 10 tys. osób. Niepowtarzalny charakter komunikatora internetowego to ewenement krajobrazu polskiego Internetu, nadal dzisiaj mocno obecny, pomimo dużej popularności konkurencyjnych zagranicznych rozwiązań. Rocznie w komunikatorze zalogowanych jest nieco ponad 1 mln użytkowników, a GG jest bardzo często wykorzystywane w komunikacji małych i średnich firm. To także jedna z niewielu polskich marek internetowych z początku lat dwutysięcznych, która przetrwała.

Prawie każdy zna GG

Z przeprowadzonej pod koniec lipca tego roku ankiecie Panelu Ariadna wynika, że aż 91% internautów zna markę GG. Badanie to może każdy powtórzyć na co dzień, pytając przechodniów o tę nazwę. 54% obecnych użytkowników to mężczyźni, 43% to kobiety. Zdecydowana większość użytkowników GG, bo aż 74%, to osoby poniżej 35 roku życia, blisko 37% to młodzi internauci mający od 16 do 25 lat. Użytkownicy doceniają polską markę, szybkie i proste działanie komunikatora. Dla wielu z nich ważny jest też sentyment.

Przelewy, komunikacja firmowa i AI

Właściciel komunikatora, firma Fintecom, inwestuje w rozwój aplikacji, wprowadzając między innymi czatbot AmiGGo oparty na sztucznej inteligencji, Centrum Powiadomień, profile publiczne czy wersję anglojęzyczną.

Rozpalamy GG na nowo. Jesienią rozpoczniemy akcję, w której każdy będzie mógł zostać współwłaścicielem komunikatora w ramach crowdfundingu. Naszym celem jest m.in. przepisanie oprogramowania GG na nowo, wprowadzenie szyfrowania rozmów end2end oraz udostępnienie połączeń audio-video. Obecnie pracujemy też intensywnie nad wersją GG dedykowaną dla przedsiębiorców i instytucji, w odpowiedzi na ich liczne prośby i potrzeby oraz pytania ze strony użytkowników. Testujemy też wirtualny portfel GG, dzięki któremu użytkownicy komunikatora będą mogli błyskawicznie przelewać między sobą pieniądze bezpośrednio w Gadu-Gadu.

– powiedział Romuald Remus z GG

Plany GG sięgają poza granice Polski. Właściciel już oferuje wersję angielskojęzyczną komunikatora pod adresem ggapp.com i liczy na większą popularność "słoneczka" również za granicą.

Powroty użytkowników

Plany rozwoju komunikatora o nowe funkcje oraz crowdfunding sprawiają, że użytkownicy GG wracają z sentymentem do swoich starych numerów GG.

Cieszą nas powracający Użytkownicy, pytający o dostęp do swojego starego numeru GG, pragnący ponownie usłyszeć charakterystyczny dźwięk wiadomości i odbudowujący listy kontaktów. Nasz Dział Supportu na bieżąco przywraca numery, a kolejne słoneczka zapalają się na listach kontaktów.

– dodał Romuald Remus

Zobacz: Gadu-Gadu powraca i to bez reklam. Nie każdy jednak skorzysta

Zobacz: Google zrobi to za Ciebie. Koniec dawnego Internetu

Ankieta Czy korzystasz z Gadu-Gadu? Tak Kiedyś tak, teraz już nie Nie, i nigdy nie korzystałem/am Co to jest Gadu-Gadu?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gadu-Gadu

Źródło tekstu: Gadu-Gadu