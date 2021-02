OneDrive dla Androida dostał obsługę filmów 8K i Samsung Motion Photos

OneDrive dla Androida wprowadził nowy ekran domowy i usprawnienia, które ucieszą posiadaczy flagowców Samsunga. Już wiadomo gdzie najlepiej robić kopie zapasowe filmów nakręconych w 8K.

Nowy ekran domowy aplikacji OneDrive dla Androida przypomina połączenie tego, co zobaczymy w programach pakietu Office zaraz po uruchomieniu (ostatnio otwarte dokumenty) oraz powitania w Zdjęciach Google (ten dzień w poprzednich latach). W ten sposób można szybko przystąpić do pracy tam, gdzie została ona przerwana, a przy okazji przejrzeć zdjęcia sprzed roku i przypomnieć sobie przyjemne chwile z przeszłości.

Nie mniej ciekawe są zmiany „pod maską”, skrojone na miarę posiadaczy telefonów Samsunga. OneDrive poradzi sobie ze „Zdjęciami w ruchu” (Samsung Motion Photos). Ta forma fotograficzna polega na zapisywaniu jednocześnie nieruchomego zdjęcia i kilku sekund filmu. W przeglądarkach, które nie obsługują tego formatu, można zobaczyć jedynie statyczny obraz, ale OneDrive już do nich nie należy. Na Androidzie aplikacja jest w stanie odtworzyć krótki film.

OneDrive jest też w stanie prawidłowo zrobić kopię zapasową Zdjęcia w ruchu i ułatwia udostępnianie ich innym, nawet jeśli nie mają telefonu Samsunga. Aplikacja OneDrive dla Androida odtworzy film także na telefonach innych producentów. Zrobi to również aplikacja webowa na OneDrive.com. Nie jest to możliwe w aplikacji OneDrive dla iOS-a i w OneDrive Sync – tam można zobaczyć jedynie statyczne ujęcie. Nie jest jeszcze możliwa edycja i wprowadzanie zmian skutkuje zapisaniem statycznego zdjęcia.

Właściciele smartfonów Samsung z serii Galaxy S20 i Galaxy S21 mogą kręcić filmy w rozdzielczości 8K, a OneDrive umie zrobić ich kopie zapasowe. Filmy są zapisywane w chmurze bez kompresji. O rozmiar też nie ma co się martwić – chmura Microsoftu przyjmuje pliki o rozmiarze do 250 GB. To kolejny mały owoc współpracy Samsunga i Microsoftu nad stworzeniem spójnego środowiska dla telefonu i komputera.

