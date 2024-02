mObywatel ma kolejną nowość. Chodzi o śmieci

Aplikacja mObywatel nieustannie się rozrasta, ewoluuje też zintegrowana z nią funkcja ePłatności, ułatwiająca regulowanie podatków od nieruchomości. Jednak nie tylko to – coraz więcej miast umożliwia również w ten sposób wnoszenie opłat za odpady komunalne.

Możliwość regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poziomu mObywatela to jedna z nowości w aplikacji, stanowiąca część usługi ePłatności. Sam mechanizm ePłatności zadebiutował pilotażowo w połowie 2023 roku, ale dopiero w ostatnich 2-3 miesiącach nabrał rozmachu. Początkowo usługa pozwalała jedyne uregulować podatek od nieruchomości, z czego korzysta już 40 miast, jednak drugą funkcją, zdobywającą popularność, jest uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mObywatel: opłata za wywóz śmieci w aplikacji

Po pierwszych trzech miastach (Gdańsk, Gdynia i Poznań), które to umożliwiły, do projektu zaczęły dołączać następne i jak wynika z dzisiejszych doniesień, teraz nowość zadebiutowała w kolejnych siedmiu. Są to: Włocławek, Stalowa Wola, Zabrze, Skierniewice, Ostrowiec Świętokrzyski, Łowicz i Kalisz. Dzięki platformie ePłatności mieszkańcy tych miast mogą od teraz korzystać z bezprowizyjnych płatności BLIK za wywóz śmieci.

Nowa funkcja w mObywatelu możliwa jest dzięki integracji ePłatności z systemem Otago, którego dostawcą jest Asseco Data Systems. Otago to oprogramowanie dla administracji samorządowych, ułatwiające zarządzanie podatkami i opłatami, majątkiem samorządowym, finansami, księgowością itd. Wdrożenie w mObywatelu realizowane jest przez dostawcę wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Podobnej funkcji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy oczekiwać w kolejnych miastach. Ponad dwadzieścia innych miast i gmin, które korzystają z Otago, również jest zainteresowanych wprowadzeniem możliwości realizowania opłat za śmieci w mObywatelu. Centralny Ośrodek Informatyki wydał już odpowiednie dane konfiguracyjne dla części z nich. Większość jednostek administracji publicznej, z którymi współpracuje Asseco, deklaruje chęć wdrożenia rozwiązania jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r.

mObywatel jest wciąż rozwijany przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz partnerami technologicznymi, takimi jak Asseco Data Systems. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało rozszerzenie portfolio dokumentów dostępnych w aplikacji, wprowadzenie możliwości zgłaszania kolizji drogowej w module „Stłuczka” czy gromadzenia danych dotyczących działalności gospodarczej i informacji o zarejestrowanej firmie w module „Moja firma”.

Źródło zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Asseco Poland