mObywatel 3.0 nadchodzi. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Rząd szykuje duże zmiany w aplikacji mObywatel. W niedalekiej przyszłości w końcu będziemy mogli z niej korzystać także za granicą.

Na początku października Parlament Europejski przyjęła dwa wnioski, na mocy których niedługo otrzymamy cyfrowe wersje paszportu oraz dowodu osobistego. Mają one być dostępne na smartfonach, w dedykowanej do tego aplikacji, i dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. To oznacza, że polski mObywatel przejdzie duże zmiany - donosi Rzeczpospolita.

Rząd szykuje mObywatel 3.0

Uruchomienie nowej wersji aplikacji mObywatel planowane jest na listopad 2026 roku. To właśnie wtedy zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie eIDAS 2 (electronic IDentification, Authentication and trust Services). To co prawda zostało opublikowane w dzienniku urzędowym już w maju 2024 roku, ale państwa członkowskie mają 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

A te nowe przepisy to między innymi wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Można powiedzieć, że będzie to taki mObywatel, tylko obowiązujący na terenie całej wspólnoty. W ten sposób, podróżując po starym kontynencie, będziemy mogli posługiwać się cyfrową wersją dowodu osobistego lub paszportu. Aplikacja ma służyć też do potwierdzania swojej tożsamości w usługach online.

Właśnie dlatego ma powstać mObywatel 3.0, który będzie dostosowany do rozporządzenia eIDAS 2. Dzięki temu z cyfrowych wersji dokumentów będziemy mogli korzystać także poza granicami naszego kraju. Poza tym w aplikacji pojaw się też darmowy podpis kwalifikowany do użytku nieprofesjonalnego, który pozwoli na zawieranie umów (np. z bankami), a także podpisywanie różnych dyspozycji.

Poza tym Rafał Sionkowski, kierownik zespołu rozwoju cyfrowej tożsamości i aplikacji mobilnych w Centralnym Ośrodku Informatyki (COI), zapowiedział, że mObywatel 3.0 będzie miał lepsze zabezpieczenia niż dotychczas. Aplikacja pozwoli między innymi na decydowanie, jakie dane udostępniamy. Jeśli jakaś usługa będzie wymagała np. weryfikacji wieku, to dostanie informacje tylko o dacie urodzenia, bez innych danych osobowych.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o) / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Rzeczpospolita