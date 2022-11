Katar może odbić się czkawką. Niemcy ostrzegają

Kilka europejskich państw, z Niemcami na czele, ostrzegło swoich obywateli przed instalowaniem aplikacji na zbliżające się Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Korzystanie z ich wiąże się z zagrożeniem dla prywatności.

Już za chwilę rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Chociaż impreza od początku wywołuje ogromne kontrowersje i na kilka dni przed startem tylko przybywa wątpliwości, to z pewnością na miejscu zjawi się wielu kibiców. Europejskie państwa ostrzegają swoich obywateli przed niektórymi aplikacjami mobilnymi.

Niebezpieczne aplikacje na Mistrzostwa Świata 2022

Ostrzeżenie wydali między innymi Niemcy. Ich zdaniem aplikacje Ehteraz i Hayya są zagrożeniem dla prywatności użytkowników. Z oświadczenia wynika, że jednak z nich zbiera informacje na temat numerów telefonów, z którymi wykonujemy połączenia. Z kolei druga nie pozwala na uśpienie urządzenia i zbiera informacje, które prawdopodobnie są wysyłane na zewnętrzne serwery.

Niemcy twierdzą, że jeśli zainstalowanie którejś z aplikacji jest absolutnie konieczne, to najlepiej zrobić to na innym telefonie, z którego nie korzystamy na co dzień. Podobne ostrzeżenia wydały Francja oraz Norwegia.

Istnieje realna możliwość, że osoby odwiedzające Katar, a przede wszystkim grupy szczególnie wrażliwe, będą monitorowane przez władze Kataru.

- napisali Norwegowie.

Z kolei Francuzi uprzedzają swoich obywateli, aby byli szczególnie ostrożni w przypadku robienia zdjęć oraz nagrywania wideo. Jeśli aplikacje są konieczne, to zalecają instalację tuż przed wylotem do Kataru i natychmiastowe ich usunięcie w drodze powrotnej.

Eksperci przewidują, że w Katarze pojawi się około 1,5 mln zagranicznych kibiców. Tamtejszy rząd poprosił wszystkich o zainstalowanie aplikacji Hayya. Z kolei ci, którzy odwiedzą placówki medyczne, będą mieli obowiązek zainstalowania aplikacji Ehteraz. Obie zostały już określone mianem spyware'u, bo zbierają szczegółowe dane na temat użytkowników.

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Politico