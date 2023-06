Messenger dostanie wyczekiwaną funkcję, ale będziesz zawiedziony

Messenger niebawem otrzyma pierwszą funkcję na bazie AI. Sztuczna inteligencja wygeneruje naklejki.

Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT, Midjourney i Bing. Coraz więcej firm planuje zaprzągnąć AI do własnych celów, wymyślając dla niego coraz bardziej abstrakcyjne zastosowania. Przykładowo, już niebawem nowa technologia zawita do komunikatora Messenger. Przybierze przy tym bardzo interesującą formę.

Messenger dostanie nowe naklejki. Zrobi je sztuczna inteligencja

Jak myślicie, jakie jest najbardziej oczywiste zastosowanie dla AI w przypadku internetowego komunikatora? Prywatnie pierwsze o czym myślę, to zaawansowane chatboty. Okazuje się jednak, że Meta, właściciel Facebooka i Messengera, ma nieco inną wizję. Pierwszą funkcją na bazie AI, która pojawi się w aplikacji, będą automatycznie generowane naklejki.

Tak, już nigdy nie będziecie się musieli obawiać sytuacji, kiedy jedna z dziesiątek dostępnych czy to w komunikatorze, czy np. w aplikacji klawiatury naklejek, nie będzie w stanie dobrze oddać Waszych emocji. W przyszłości wystarczy, że wpiszecie krótką komendę, a Messenger wygeneruje dla Was naklejkę idealną.

Doskonałe zastosowanie dla jednej z najbardziej rewolucyjnych technologii XXI wieku, prawda?

Oczywiście zanim nowa funkcja trafi do użytkowników, czeka nas jeszcze etap wewnętrznych testów. Niestety na razie Meta nie pochwaliła się żadnymi datami.

Meta ma "ambitne" plany co do AI

Ale naklejki to bynajmniej nie koniec! W przyszłości firma ma zamiar wprowadzić dodatkowe narzędzia, m.in. pozwalające na zaawansowaną transformację obrazów na podstawie komend tekstowych. Wiecie, coś takiego, co już dziś możecie zrobić w Stable Diffusion albo Midjourney.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

