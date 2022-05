Mapy Google wymiatają, ale jest też ciekawostka o Polakach

Mapy Google są zdecydowanie najpopularniejszą aplikacji do nawigacji. Tak przynajmniej wynika z najnowszych danych firmy Statista.

Wszyscy chyba się zgodzimy, że czasy tradycyjnych nawigacji odeszły do lamusa. Dzisiaj zastosowanie mają jedynie urządzenia mocno specjalistyczne, np. dla kierowców ciężarówek czy do poruszania się po górach. Natomiast przeciętny człowiek, gdy ma dostać się z punktu A do punktu B, skorzysta w większości przypadków z aplikacji na telefonie.

Mapy Google deklasują konkurencję

Jaką aplikację najczęściej wybierają użytkownicy? Odpowiedź wydaje się oczywista — Mapy Google, które są darmowe i całkiem nieźle sprawdzają się w praktyce. Potwierdzają to najnowsze dane zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Polski, przynajmniej jeśli spojrzymy na liczbę pobrań.

W całym 2021 roku w USA Mapy Google zostały pobrane aż 25,46 mln razy, jak wynika z danych Statista. Jeśli wydaje Wam się, że to mało, to pamiętajcie, że są one preinstalowane na większości telefonów z Androidem. Pomimo tego drugie w zestawieniu Waze (też należy do Google) może pochwalić się wynikiem 13,42 mln, czyli niemal o połowę gorszym. Kolejne pozycje w zestawieniu to już rezultaty poniżej 2 mln. Jednym słowem — przepaść.

A jak wygląda to w Polsce? Statista ma tutaj dane na temat liczby pobrań aplikacji z marca 2022 roku. W naszym kraju również królują Mapy Google, które zostały pobrane ponad 106 tys. razy. Co ciekawe, Waze zajmuje dopiero 10. lokatę z wynikiem zaledwie 13,92 tys. Wyżej są takie aplikacje, jak Google Earth, Zenly, Find My Kids oraz Komoot. Co ważne, w zestawieniu są tylko appki darmowe.

