Mapy Google z niesamowitą nowością. To trzeba zobaczyć

Mapy Google są używane przez ponad miliard ludzi na całym świecie, a tak przynajmniej utrzymuje technologiczny gigant. Chociaż początkowo były zwykłymi mapami z nawigacją, to dzisiaj oferują dużo więcej. Najnowsze rozwiązanie o nazwie Immersive View pozwoli jeszcze dokładniej sprawdzić najbardziej interesujące nas miejsca.

Immersive View to zupełnie nowy i szalenie imponujący widok, dostępny w Mapach Google. W ten sposób możemy w trybie izometrycznym spojrzeć na realistycznie oddane miasta. To pozwoli zobaczyć, jak dokładnie prezentuje się dana okolica. Poza tym Google daje nam do dyspozycji również suwak, dzięki któremu możemy sprawdzić dane miejsce o różnych porach dnia, a także przy zmiennych warunkach pogodowych. Sami zobaczcie, jak kosmicznie to wygląda:

Immersive view in @GoogleMaps is a new way to experience what a neighborhood, landmark, restaurant and venue will be like — and even feel like you’re right there. It uses advances in computer vision and AI to fuse together billions of Street View images. #GoogleIO pic.twitter.com/DgJwwE03rQ