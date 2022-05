Google Pay odchodzi. Ale jest już zastępstwo, i to lepsze

Google Pay znika, ale nie ma powodów do obaw. Usługa zostanie zastąpiona przez inną aplikację, która jest nowa, ale tak naprawdę stara. Chodzi o Google Wallet.

Google ogłosił, że aplikacja Google Pay znika w większości regionów, w tym także w Polsce. Nie ma jednak powodów do obaw. Nadal będziemy w stanie wykonywać płatności za pomocą usług technologicznego giganta, po prostu posłuży do tego inna aplikacja.

Google Wallet zastępuje Google Pay

Google Pay zostanie zastąpione przez nową, ale tak naprawdę starą aplikację. Mowa o Google Wallet, które zalicza wielki powrót. Skąd taka zaskakująca decyzja amerykańskiej firmy? Google Wallet ma oferować więcej niż Google Pay.

Nowa stara aplikacja to nie tylko system płatności, ale także możliwość przechowywania dokumentów, w tym certyfikatów szczepienia, kart płatniczych, biletów lotniczych, legitymacji studenckich czy nawet cyfrowych kluczy do samochodów. Amerykańska firma zapewnia, że ma bardzo ambitne plany względem Google Wallet.

Na tym zresztą nie koniec. Google Wallet ma łączyć się z innymi aplikacjami i usługami. Dla przykładu może poinformować o opóźnionym locie, jeśli do portfela dodamy kartę pokładową. Może też przypomnieć o zbliżającym się koncercie, o ile w aplikacji będzie znajdowała się cyfrowa wersja biletu.

W większości państw, w tym także w Polsce, Google Wallet całkowicie zastąpi Google Pay. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych i Singapurze obie aplikacje będą działać osobno. Na razie technologiczny gigant nie zdradził, kiedy dokładnie dojdzie do tej zmiany, ale ma to nastąpić wkrótce. Prawdopodobna data to lato i premiera Androida w wersji 13.0.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Central, oprac. własne