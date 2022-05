Mapy Google po staremu. Wciąż traktują Polskę jak trzeci świat

Bardziej zaawansowani użytkownicy Mapy Google prawdopodobnie zdają sobie sprawę, jak ogromne możliwości oferuje aplikacja. Z kolei niedzielni lub mniej zaznajomieni z technologiami użytkownicy mogą nawet nie wiedzieć, że appka pozwala wybrać środek transportu. Właśnie dlatego idą duże zmiany.

W najnowsze wersji beta Map Google pojawiła się ciekawa opcja dla osób, które korzystają z różnych środków transportu. Aplikacja oznaczona jako v11.28 pozwala wybrać ulubione sposoby przemieszczania się po mieście czy okolicy. Dzięki temu łatwiej i szybciej wybierzemy samochód, rower, drogę na piechotę czy transport publiczny i Google dostosuje w ten sposób swoje podpowiedzi.

Podobna opcja jest już dostępna, ale nie tylko jest ona schowana głęboko w ustawieniach, ale dodatkowo działa tylko w momencie używania głosowego Asystenta Google. Dlatego nowość może być niezwykle przydatna.

IDK if this is new or newsworthy, but I thought I'd send it to you, @9to5Google @iamdamienwilde @NexusBen.



Google Maps Beta v11.28 now lets users choose which transport mode they'd like to get directions for.#GoogleMaps #GoogleMapsBeta #9to5Google pic.twitter.com/vDtUWFkGpv