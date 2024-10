Odpalaj Lidl Plus. Znajdziesz tam bardzo przyjemną nowość

Lidl wzbogacił swoją aplikację mobilną Lidl Plus o nową sekcję. Warto do niej zaglądać, bo będą tam zamieszczane dodatkowe kupony do wykorzystania w innych punktach sprzedaży zewnętrznych partnerów sieci.

Trudno sobie dziś wyobrazić dużą sieć sklepów bez aplikacji mobilnej, działającej jako karta lojalnościowa, a zarazem – podsuwającej kupony zniżkowe na zakupy. Lidl nie jest wyjątkiem, a jego aplikacja Lidl Plus teraz zyskała nową zakładkę, w której użytkownicy znajdą dodatkowe benefity.

Zniżki na paliwo, tańsze bilety do kina, rabat na cyfrową prasę, bezpłatne konsultacje lekarskie i wiele więcej. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus – oprócz standardowych kuponów zniżkowych – mają od teraz dostęp do nowej kategorii ofert dostępnych w nowej zakładce „Benefit Plus”.

Wystarczy zajrzeć do nowej zakładki

Dzięki dodatkowym benefitom użytkownicy aplikacji będą mogli: zatankować taniej na stacjach Shell, kupić bilety ze zniżką w kinach Cinema City, skorzystać ze specjalnej oferty Plus na Kartę, a także otrzymać 40% zniżki do największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Suntago.

Na klientów czekać będzie również tańszy dostęp do cyfrowej prasy i podcastów w platformie Onet Premium oraz bezpłatne konsultacje lekarskie w ramach ubezpieczenia Nationale Nederlanden.

Na tym się nie skończy, bo Lidl Polska zapowiada, że w przyszłości zamierza sukcesywnie rozszerzać listę dostępnych benefitów w aplikacji.

Korzystanie z benefitów jest bardzo proste. Wystarczy tylko zajrzeć do sekcji „Benefit Plus” w aplikacji Lidl Plus, wybrać konkretną ofertę i skorzystać z niej zgodnie z przedstawioną instrukcją.

Więcej informacji o dodatkowych korzyściach w aplikacji Lidl Plus znajduje się na tej stronie: https://www.lidl.pl/c/benefit-plus/s10056083.

