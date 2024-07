Kontrowersyjny komunikator rośnie w siłę. Ma wielkie plany rozwoju

Aplikacja do przesyłania wiadomości, Telegram, rośnie w siłę. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o batalii sądowej, którą stoczył z władzami Hiszpanii. Ale nie tylko w Hiszpanii jest on popularny, korzystają z niego także w Rosji i na Ukrainie. Telegram osiągnął już 950 milionów aktywnych użytkowników i szykuje się na przekroczenie pierwszego miliarda w tym roku. O tym fakcie poinformował jego założyciel, Pavel Durov.

Ale to nie koniec planów na najbliższą przyszłość. Telegraf nie chce jedynie spocząć na laurach. Firma planuje dalszy rozwój aplikacji i wprowadzenie większej liczby produktów autorskich. Telegram stanie się czymś więcej niż prostym narzędziem do wysyłania wiadomości. Platforma planuje uruchomić własną przeglądarkę obsługującą strony web3 oraz własny sklep z aplikacjami.

Pavel Durov zapowiedział, w wywiadzie dla Financial Times, że firma ma zamiar osiągnąć rentowność w przyszłym roku. Telegram już od dłuższego czasu wspiera inicjatywy kryptowalutowe i blockchain. Miał też nieudany epizod z własną walutą. Obecnie, pomaga deweloperom w tworzeniu mini-aplikacji i gier, które wykorzystują do transakcji kryptowalutę. W ten sposób chce sprawić, aby platforma stała się pierwszym wyborem dla graczy kryptowalutowych i na tym zarobić.

Jednak Telegram nie ma opinii bezpiecznego miejsca. Od conajmniej roku jest ogromnym polem do wszelkiego rodzaju oszustw i wyłudzeń. Jak podaje raport Kaspersky'ego, od listopada 2023 użytkownicy są regularnie okradani z toncoinów przez oszustów, którzy wykorzystują w tym celu różne schematy. Dobra wiadomość jest taka, że firma nieustannie pracuje nad złagodzeniem tego problemu. Czy własny sklep i przeglądarka wpłyną jakoś na kwestie bezpieczeństwa? Przekonamy się niebawem sami.

Telegram has seen surging growth amid the recent crypto gaming boom, hitting 950 million monthly active users per an update from CEO Pavel Durov. Click to read via @ggDecrypt: https://t.co/5VJEqGEcDY