Wakacje z psem i rowerem. Bilet kupisz w tej aplikacji

Na wakacje z rowerem i pieskiem? Żaden problem, a bilet na podróż kupisz w KOLEO.

Aplikacja KOLEO wysunęła się na prowadzenie wśród aplikacji kolejowych w Polsce. Korzystam z niej na co dzień i widzę, jak od początku 2023 roku jej rozwój ruszył z kopyta. Pod koniec 2022 roku KOLEO nawiązało współpracę z PKP Intercity, co sprawiło, że już na dobre pożegnałam się z konkurencyjnymi apkami do kupowania biletów. Od tego czasu pojawiła się możliwość dodania biletów kolejowych do Google Wallet na Androidzie i Apple Wallen na iOS, a także ciekawa usługa Bambetle+ (wysyłanie bagażu na miejsce docelowe, by nie taszczyć go samodzielnie do pociągu).

Bilet na rower i pieska w KOLEO

Wróćmy do współpracy z Intercity. Bilety na pociągi tego przewoźnika można kupić od października 2022 roku. Mogę potwierdzić, że proces jest wygodny, łatwy i – przede wszystkim – szybki. Do możliwości zakupowych KOLEO lada chwila dołączą bilety jakże potrzebne w czasie wakacji: na rower i dla psa na pociągi Intercity. Będą dostępne jeszcze w czerwcu.

W czasie wakacji w KOLEO pojawi się także możliwość kupienia bilety na wagony sypialne i do leżenia (kuszetki), więc podróżujący na dłuższych trasach również znajdą coś dla siebie. W planach jest wprowadzenie także graficznej rezerwacji miejsc (obecnie obsługiwana m.in. przez Bilkom) i kupowania biletów na połączenia międzynarodowe, obsługiwane przez Intercity. Ta pierwsza nowość pojawi się jesienią 2023 roku, ta druga jeszcze przed końcem wakacji.

Współpraca okazała się strzałem w dziesiątkę. W Koleo można znaleźć połączenie i za jednym zamachem kupić bilet na pociąg Intercity i innego przewoźnika (często kupuję Intercity + ŁKA), uzyskać fakturę, wymienić i oddać bilet, a przy tym wygodnie zapłacić w kilka sekund. Przy tym KOLEO jest w stanie polecić najlepszą ofertę. Nic dziwnego, że apka ma świetne oceny w Google Play i App Store i ponad 2,5 mln zarejestrowanych użytkowników.

W ciągu 7 miesięcy współpracy z Intercity przez Koleo klienci kupili ponad 2 miliony biletów na przejazdy pociągami Intercity. Jestem odpowiedzialna za kilka z nich, choć zdecydowanie za często kupuję lub przekładam bilet na ostatnią chwilę, bo „coś mi wyskoczyło” w pracy. Aplikacja mobilna znacząco mi ułatwia życie.

Oczywiście, jeśli KOLEO Ci nie pasuje, bilety na pociągi Intercity i innych przewoźników kupisz także w aplikacjach mPay, SkyCash, Bilkom czy e-Podróżnik.

