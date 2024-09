iOS 18: Twój iPhone, Twoje zasady. Już dziś w Polsce

Dokładnie tydzień temu firma Apple oficjalnie zaprezentowała iPhone'y z serii 16. Pracują one pod kontrolą systemu iOS 18, który dzisiaj, 16 wrześnie 2024 roku, ma w finalnej wersji trafić na pokłady starszych, ale wciąż wspieranych smartfonów amerykańskiego giganta.

Dziś wielki dzień dla wszystkich miłośników urządzeń firmy Apple, a w szczególności iPhone'ów. Amerykańska firma oficjalnie wypuści na rynek finalną wersję iOS 18. Nowe oprogramowanie, które niektórzy testują od kilku miesięcy, przynosi wiele nowości i ulepszeń. W Europie jednak muszą obejść się smakiem osoby, które czekają na największą nowość nowego systemu, czyli Apple Inteligence. Tego, póki co, w Polsce nie będzie. Nawet jednak bez tego Apple obiecuje, że aktualizacja przekształci iPhone'y w jeszcze bardziej osobiste i funkcjonalne narzędzia.

Personalizacja na nowym poziomie

iOS 18 daje użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad wyglądem i działaniem iPhone'a. Mogą oni teraz dowolnie przearanżować aplikacje i widżety na ekranie głównym, a nawet zmienić wygląd ikon aplikacji, wybierając spośród nowych, eleganckich motywów kolorystycznych. Jeśli zależy komuś na prywatności, może ukryć wybrane aplikacje lub zabezpieczyć je specjalnym kodem dostępu. Przeprojektowane Centrum Sterowania oferuje szybki dostęp do najważniejszych narzędzi, a użytkownik iPhone'a może dostosować jego układ i rozmiar ikon do swoich preferencji.

Nowe możliwości Zdjęć i Wiadomości

Aplikacja Zdjęcia przeszła radykalną modernizację, dzięki której biblioteka zdjęć będzie automatycznie uporządkowana według tematów, takich jak Ostatnie dni, Osoby i zwierzęta czy Wycieczki. Użytkownik może też ręcznie zmieniać kolejność zbiorów i przypinać te najważniejsze, aby mieć do nich szybki dostęp. W aplikacji Wiadomości z kolei można teraz dodawać zabawne animowane efekty do tekstu, a także reagować na wiadomości dowolną emotką lub naklejką. Nowa funkcja Wyślij później pozwala zaplanować wysyłkę wiadomości na konkretną godzinę.

Nowości w Safari, Mapach, Trybie Gra i nie tylko

Safari wzbogaciło się o funkcję Najważniejsze, która automatycznie wykrywa i wyróżnia istotne informacje na stronach internetowych. Przebudowany Reader ułatwia nawigację po długich artykułach dzięki spisowi treści i podsumowaniu. Aplikacja Mapy oferuje teraz mapy topograficzne i sieci szlaków, a także pozwala zapisywać i przeglądać wycieczki offline. Tryb Gra minimalizuje aktywność w tle, zapewniając maksymalną wydajność podczas grania, a także redukuje opóźnienia dźwięku w słuchawkach AirPods i zwiększa responsywność bezprzewodowych kontrolerów do gier.

Prywatność i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

iOS 18 wprowadza nowe funkcje, które mają pomóc w ochroni danych osobowych użytkownika. Może on teraz decydować, które kontakty udostępniać poszczególnym aplikacjom, a ulepszone ustawienia prywatności i bezpieczeństwa ułatwiają kontrolę nad ilością informacji, które udostępnia.

Nowości jest oczywiście więcej. A dotyczą one również Portfela, Notatek, aplikacji Hasła, Dziennika, aplikacji Apple TV, a także ułatwień dostępu, Kalkulatora, Kalendarza czy Telefonu.

Dla kogo iOS 18?

iOS 18 to system operacyjny, który fabrycznie został zainstalowany na pokładzie smartfonów iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. W formie aktualizacji oprogramowanie to będzie dostępne również dla posiadaczy starszych smartfonów. Na liście są:

Ruszyła przedsprzedaż iPhone'ów 16

W miniony piątek, 13 września 2024 roku, ruszyła przedsprzedaż najnowszych iPhone'ów, oznaczonych numerem 16. Ceny poszczególnych modeli i wariantów znajdują się w tabeli poniżej. Dostawy mają ruszyć 20 września.



Zobacz: iOS 18: Apple ogranicza ciekawą funkcję. Twórcy aplikacji się złoszczą

Zobacz: Ważna zmiana w nowych iPhone 16. Wiemy prosto od szefa z Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple