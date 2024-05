Nowe funkcje Instagrama dostępne w Polsce

Instagram rozszerzył listę interaktywnych naklejek w zakładce Stories. Od 3 maja mogą z nich korzystać również Polacy.

Nowe, interaktywne naklejki w Instagram Stories

Instagram ogłosił wprowadzenie nowych funkcji do Stories — interaktywnych, pionowych prezentacji w PowerPoincie ;-), którymi żyje teraz młodzież, jeśli nie przesiaduje akurat na TikToku. A tak zupełnie serio, ta popularna platforma rozrywkowo — ecommerce'owa ma teraz nowe formy ekspresji.

Add Yours Music (Dodaj muzykę) — pozwala na dodawanie naklejki z piosenką, która pasuje do naszego nastroju. Co ciekawe, obserwujący, też mogą tutaj dodawać swoją muzykę za pomocą przycisku "Add Yours".

Frames (Nakładki)— naklejka ta służyć ma do podkreślenia wspomnienia z przyjaciółmi czy pozwolić wrócić do szczególnych chwili. Zmienia ona zdjęcie w polaroid, a aby zobaczyć jego zawartość, obserwujący musi potrząsnąć swoim telefonem.

Reveal (Odsłoń)— to kolejna forma naklejki, której zawartość jest domyślnie ukryta. Jedynym sposobem na sprawdzenie zawartości jest wysłanie prywatnej wiadomości do jej autora.

Cutouts (Wycięcia)— dzięki tej naklejce możesz przekształcić nawet najbardziej przypadkowe, codzienne chwile w coś wyjątkowego do podzielenia się z przyjaciółmi. Możesz zamienić część dowolnego filmu lub zdjęcia z galerii swojego aparatu na niestandardową naklejkę, którą możesz dodać do swojej historii lub reela. Po utworzeniu swoich wycięć zostaną one zapisane i łatwo dostępne w pasku z naklejkami, więc można do nich wracać wielokrotnie. Z twoich naklejek mogą też korzystać później znajomi.

