Instagram chce jeszcze bardziej popsuć wyświetlanie treści

Instagram szykuje zmiany w interfejsie. Nowy algorytm będzie wyświetlał reklamy zamiast postów Twoich znajomych.

Instagram szykuje zmiany w interfejsie. Platforma rozpoczęła testy nowej funkcji, w ramach której użytkownicy będą mieli większą kontrolę nad tym, jakie treści będą się im wyświetlały jako sugerowane posty.

Jak to ma wyglądać? Bardzo prosto - każdy użytkownik będzie mógł wybrać listę interesujących go tematów. Dzięki temu algorytm Instagrama będzie wybierał treści, jakie treści danemu użytkownikowi wyświetlić, a jakich nie. Proste i - przynajmniej na pierwszy rzut oka - korzystne dla obydwu stron. Użytkownicy będą widzieli więcej interesujących treści, a twórcy mają większe szanse dotrzeć do grupy odbiorców, którą faktycznie zainteresują ich zdjęcia i filmy.

Instagram: Sugerowane posty zamiast zdjęć znajomych

Ale żeby nie było zbyt pięknie - jest tu pewien haczyk. Olbrzymi haczyk. O ile do tej pory sugerowane posty były wyświetlane dopiero po przejrzeniu ostatniej aktywności naszych znajomych, teraz jedne i drugie będą ze sobą przeplatane. Jeśli algorytm uzna, że wyświetlenie po raz setny tego samego filmiku z kotami jest ważniejsze, niż nowe zdjęcie obserwowanego przez nas fotografa, to pokaże go nam w pierwszej kolejności.

Dobra wiadomość jest w tym wszystkim taka, że zmiany w interfejsie aplikacji są dopiero na etapie testów. Może się okazać, że projekt albo w ogóle nie wejdzie w życie, albo zostanie mocno zmodyfikowany. Biorąc jednak kierunek, w którym zmierza Instagram - tj. coraz większy nacisk na treści dobierane przez algorytm, zamiast przez samych użytkowników - wydaje się to mało prawdopodobne.

Zobacz: Instagram i Facebook pozwolą wszystkim ukryć licznik polubień

Zobacz: WhatsApp zastąpi SMS przy logowaniu 2FA na Instagram

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Instagram, The Verge

Źródło tekstu: The Verge