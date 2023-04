Google wprowadza kilka nowości do YouTube Premium

Google ogłosił wprowadzenie pięciu nowych dodatków, z których będą mogli skorzystać subskrybenci YouTube Premium. To między innymi lepsza jakość wideo czy obsługa SharePlay.

Lepsza jakość na iOS

Subskrybenci YouTube Premium korzystający z systemu iOS otrzymują ulepszoną jakość wideo o nazwie 1080p Premium. Wkrótce taka opcja powinna pojawić się również w przeglądarkowej wersji serwisu. Filmy w takiej jakości są ostrzejsze i wyraźniejsze, szczególnie jeśli zawierają one dużo szczegółów i ruchu.

Kolejki na smartfonach i tabletach

Usługa kolejkowania pozwala subskrybentom YouTube Premium zdecydować, które filmy zobaczą jako następne. W ten sposób przejmują oni kontrolę nad tym, co chcą obejrzeć.

Wspólne oglądanie na Androidzie oraz iOS

Subskrybenci YouTube Premium mogą organizować sesje Google Meet na urządzeniach z Androidem, których wszyscy użytkownicy mogą wspólnie oglądać filmy na YouTube bez względu na to, czy są również subskrybentami Premium, czy korzystają z bezpłatnej wersji serwisu. Wkrótce z takiej samej możliwości skorzystają użytkownicy aplikacji FaceTime na iOS, za pośrednictwem SharePlay.

Wróć do YouTube na innym urządzeniu

Kolejna nowość w YouTube Premium to możliwość powrotu do oglądanego wcześniej filmu (w miejscu, w którym przestali oglądać) na innym urządzeniu z Androidem czy iOS. Działa to również w przypadku przeglądarkowej wersji serwisu.

YouTube w trybie offline

Dzięki funkcji Inteligentne pobieranie subskrybenci YouTube Premium mogą automatycznie dodawać polecane filmy do swojej biblioteki, gdy są połączeni z siecią Wi-Fi, udostępniając je do oglądania w trybie offline. Pozwala to na przeglądanie serwisu w podróży bez potrzeby ciągłego wyszukiwania, a także odkrywanie nowych treści.

Dostępność nowości w YouTube Premium

Opisane powyżej nowe funkcje YouTube Premium zostaną wprowadzone w nadchodzących tygodniach. Dołaczą one do wcześniej dostępnych opcji dla subskrybentów, czyli między innymi oglądania wideo bez reklam, odtwarzania w tle czy przy zablokowanym ekranie, pobieranie materiałów i ich oglądanie offline czy dostęp do YouTube Music Premium.

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google