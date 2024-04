Korzystasz z tych aplikacji? Google Ci na to nie pozwoli

Google rozpoczyna kolejny etap walki z blokowaniem reklam na YouTube. Firma zamierza blokować zewnętrzne aplikacje.

Google od dawna ma na pieńku z użytkownikami, którzy używają zewnętrznych narzędzi do blokowania reklam w serwisie YouTube. Kilka miesięcy temu firma zablokowała dostęp do serwisu osobom korzystającym z adblockerów w formie wtyczek do przeglądarek internetowych. Nie rozwiązało to jednak problemu zewnętrznych aplikacji, które zapewniały dostęp do usługi bez reklam. Teraz gigant z Mountain View postanowił naprawić niedopatrzenie.

Koniec z blokowaniem reklam na YouTube

W oficjalnym poście zespół YouTube ogłosił, że rozszerza swoją blokadę, która niebawem obejmie zewnętrzne aplikacje naruszające regulamin usługi, takie jak np. YouTube ReVanced. Ich użytkownicy przy próbie odtworzenia filmu mogą napotkać na problemy z buforowaniem lub komunikat, że dana zawartość jest niedostępna.

Rozwiązanie? Właściciele platformy sugerują porzucenie niezgodnych z regulaminem narzędzi, a zamiast tego wykupienie subskrypcji YouTube Premium. Zresztą jeśli nowa blokada okaże się skuteczna, już niebawem może to być jedyny sposób na korzystanie z serwisu bez reklam.

